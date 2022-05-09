https://arabic.sputniknews.com/20220509/قاطع-الاجتماع-وجرى-للاختباء-رد-فعل-مسؤول-أوروبي-لحظة-سقوط-صواريخ-في-أوديسا-1062032114.html
قاطع الاجتماع وجرى للاختباء... رد فعل مسؤول أوروبي لحظة سقوط صواريخ في أوديسا
قاطع الاجتماع وجرى للاختباء... رد فعل مسؤول أوروبي لحظة سقوط صواريخ في أوديسا
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اضطر للاحتماء بسبب ضربات صاروخية، أثناء زيارة مفاجئة إلى أوديسا، جنوبي أوكرانيا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:02+0000
2022-05-09T15:02+0000
2022-05-09T15:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكر المصدر لوكالة فرانس برس أنه خلال لقاء بين ميشال ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، "اضطر المشاركون إلى مقاطعة الاجتماع للاحتماء لأن صواريخ ضربت منطقة أوديسا مرة أخرى".كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا باستخدام صواريخ "أونيكس" العالية الدقة.وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه تم بالفعل تدمير 160 طائرة عسكرية أوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية.وأكد أنه تم إسقاط 12 طائرة أوكرانية دون طيار، في منطقة خاركوف، ومنطقة تشيركاسي، خلال الـ24 الساعة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/فاجعة-أوديسا-ثمانية-أعوام-دون-عقاب-1061875843.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
قاطع الاجتماع وجرى للاختباء... رد فعل مسؤول أوروبي لحظة سقوط صواريخ في أوديسا
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قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اضطر للاحتماء بسبب ضربات صاروخية، أثناء زيارة مفاجئة إلى أوديسا، جنوبي أوكرانيا.
وذكر المصدر لوكالة فرانس برس
أنه خلال لقاء بين ميشال ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، "اضطر المشاركون إلى مقاطعة الاجتماع للاحتماء لأن صواريخ ضربت منطقة أوديسا مرة أخرى".
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا
باستخدام صواريخ "أونيكس" العالية الدقة.
وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه تم بالفعل تدمير 160 طائرة عسكرية أوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية.
وأكد أنه تم إسقاط 12 طائرة أوكرانية دون طيار، في منطقة خاركوف، ومنطقة تشيركاسي، خلال الـ24 الساعة الماضية.