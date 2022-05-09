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قصة "الفوج الخالد" الذي تقدم صفوفه بوتين...فيديو
قصة "الفوج الخالد" الذي تقدم صفوفه بوتين...فيديو
تقام حملة "الفوج الخالد" هذا العام للمرة 10 في روسيا وبعض الدول الأخرى، وهي مكرسة لإحياء ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:50+0000
2022-05-09T14:50+0000
روسيا
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يخرج الجميع إلى الشارع في مناطقهم في 9 مايو/أيار مع صورة أو اسم أحد الأقارب من قدامى المحاربين في الجيش أوالبحرية أو عامل في الجبهة الداخلية، أو سجين في معسكر اعتقال من جيل أبطال الحرب الوطنية العظمى.يمكن لكل مواطن المشاركة في الفعالية، بغض النظر عن الدين والجنسية والآراء السياسية وغيرها.وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الحدث في الحفاظ على الذاكرة الشخصية لجيل الحرب الوطنية العظمى في كل عائلة.في السنوات الأخيرة، أصبحت الحملة شائعة ليس فقط بين الروس، ولكن أيضا في بعض الدول الأجنبية. في روسيا الجميع يشارك فيه، بالإضافة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.هذا العام، وجدت مسيرة "الفوج الخالد" أبطالا جدد: لأول مرة، تم التقاط صور ليس فقط لأولئك الذين قاتلوا ضد النازية خلال الحرب الوطنية العظمى. ظهرت صور للجنود الروس الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، في يوم النصر هذا، تقام مواكب الفوج الخالد لأول مرة في مدن أوكرانيا المحررة من النازيين، كخيرسون، ماريوبول، وغيرها.انطلق الفوج لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 انتقل إلى باقي المدن وأصبح تقليدا وطنيا.
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روسيا

قصة "الفوج الخالد" الذي تقدم صفوفه بوتين...فيديو

14:50 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الذهاب إلى بنك الصوربوتين ينضم إلى مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو حاملا صورة والده
بوتين ينضم إلى مسيرة الفوج الخالد في موسكو حاملا صورة والده - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
/
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تقام حملة "الفوج الخالد" هذا العام للمرة 10 في روسيا وبعض الدول الأخرى، وهي مكرسة لإحياء ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى.
يخرج الجميع إلى الشارع في مناطقهم في 9 مايو/أيار مع صورة أو اسم أحد الأقارب من قدامى المحاربين في الجيش أوالبحرية أو عامل في الجبهة الداخلية، أو سجين في معسكر اعتقال من جيل أبطال الحرب الوطنية العظمى.
يمكن لكل مواطن المشاركة في الفعالية، بغض النظر عن الدين والجنسية والآراء السياسية وغيرها.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الحدث في الحفاظ على الذاكرة الشخصية لجيل الحرب الوطنية العظمى في كل عائلة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت الحملة شائعة ليس فقط بين الروس، ولكن أيضا في بعض الدول الأجنبية. في روسيا الجميع يشارك فيه، بالإضافة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذا العام، وجدت مسيرة "الفوج الخالد" أبطالا جدد: لأول مرة، تم التقاط صور ليس فقط لأولئك الذين قاتلوا ضد النازية خلال الحرب الوطنية العظمى. ظهرت صور للجنود الروس الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، في يوم النصر هذا، تقام مواكب الفوج الخالد لأول مرة في مدن أوكرانيا المحررة من النازيين، كخيرسون، ماريوبول، وغيرها.
انطلق الفوج لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، وفي عام 2013 انتقل إلى باقي المدن وأصبح تقليدا وطنيا.
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