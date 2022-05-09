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"كاف" يعلن رسميا إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
"كاف" يعلن رسميا إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب بعد انسحاب السنغال. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:37+0000
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وقال كاف، في بيان رسمي، إنه "تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا".وأضاف أن "الاتحاد السنغالي لكرة القدم سحب بعد ذلك عرضه"، متابعا: "يسر كاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".وكان النادي الأهلي المصري طالب، أمس الأحد، في بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد.وحسب بيان النادي الأهلي، تم إرسال خطاب إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة.وكان فريق الوداد المغربي قد فاز خارج أرضه على بترو أتلتيكو 3-1 في ذهاب نصف النهائي، ليقترب من الوصول إلى المباراة النهائية، كما اقترب الأهلي بقوة نحو التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في القاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأهلي-المصري-يصدر-بيانا-رسميا-بشأن-ملعب-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1061994384.html
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"كاف" يعلن رسميا إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
19:37 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 19:40 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب بعد انسحاب السنغال.
وقال كاف، في بيان رسمي
، إنه "تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف أن "الاتحاد السنغالي لكرة القدم سحب بعد ذلك عرضه"، متابعا: "يسر كاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".
وكان النادي الأهلي المصري طالب، أمس الأحد، في بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد
.
وحسب بيان النادي الأهلي، تم إرسال خطاب إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة.
وكان فريق الوداد المغربي قد فاز خارج أرضه على بترو أتلتيكو 3-1 في ذهاب نصف النهائي، ليقترب من الوصول إلى المباراة النهائية، كما اقترب الأهلي بقوة نحو التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في القاهرة.