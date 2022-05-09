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https://arabic.sputniknews.com/20220509/لأول-مرة-منذ-59-عاما-قصر-باكينغهام-يعلن-غياب-الملكة-إليزابيث-الثانية-عن-حدث-مهم-في-بريطانيا-1062041193.html
لأول مرة منذ 59 عاما... قصر باكينغهام يعلن غياب الملكة إليزابيث الثانية عن حدث مهم في بريطانيا
لأول مرة منذ 59 عاما... قصر باكينغهام يعلن غياب الملكة إليزابيث الثانية عن حدث مهم في بريطانيا
قال قصر باكينغهام، مساء اليوم الاثنين، إن " الملكة إليزابيث الثانية تعاني من مشاكل عرضية في التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت عدم حضور جلسة افتتاح البرلمان... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T18:42+0000
2022-05-09T18:42+0000
بريطانيا
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وأضاف القصر أن "الأمير تشارلز سينوب عن الملكة إليزابيث الثانية في جلسة افتتاح البرلمان"، متابعا: "ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لن تحضر افتتاح مجلس العموم البريطاني لأول مرة منذ 59 عاما بنصيحة من الأطباء".واتخذت الملكة البالغة من العمر 96 عاما القرار الصعب بعدم الحضور، بسبب مشاكل التنقل الأخيرة لديها، وفق صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "غياب الملكة سيؤدي إلى إثارة المخاوف من أنها قد لا تتمكن من حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني الشهر المقبل".
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لأول مرة منذ 59 عاما... قصر باكينغهام يعلن غياب الملكة إليزابيث الثانية عن حدث مهم في بريطانيا

18:42 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Joe Giddensالملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Joe Giddens
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قال قصر باكينغهام، مساء اليوم الاثنين، إن " الملكة إليزابيث الثانية تعاني من مشاكل عرضية في التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت عدم حضور جلسة افتتاح البرلمان البريطاني".
وأضاف القصر أن "الأمير تشارلز سينوب عن الملكة إليزابيث الثانية في جلسة افتتاح البرلمان"، متابعا: "ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لن تحضر افتتاح مجلس العموم البريطاني لأول مرة منذ 59 عاما بنصيحة من الأطباء".
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
هاري وميغان سيحضران "يوبيل" الملكة إليزابيث... لكن مع حرمانهما من تقليد مهم
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واتخذت الملكة البالغة من العمر 96 عاما القرار الصعب بعدم الحضور، بسبب مشاكل التنقل الأخيرة لديها، وفق صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "غياب الملكة سيؤدي إلى إثارة المخاوف من أنها قد لا تتمكن من حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني الشهر المقبل".
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