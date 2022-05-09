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https://arabic.sputniknews.com/20220509/للمرة-الـ-7-في-تاريخه-فريق-الخليج-يفوز-بكأس-اتحاد-اليد-السعودي-1062039579.html
للمرة الـ 7 في تاريخه… فريق الخليج يفوز بكأس اتحاد اليد السعودي
للمرة الـ 7 في تاريخه… فريق الخليج يفوز بكأس اتحاد اليد السعودي
فاز فريق الخليج السعودي ببطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في موسم 2021 -2022، محققا اللقب رقم 7 للنادي في هذه البطولة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:41+0000
2022-05-09T17:41+0000
رياضة
السعودية
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وتم تتويج الخليج من قبل إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد بعد تغلبه على فريق الصفا (25 - 24) خلال المباراة الختامية بين الفريقين التي أقيمت بصالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف.وانتهت المباراة بفوز الخليج وتحقيق اللقب السابع في البطولة التي غابت عنه لمدة 17 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.وكان فريق الخليج قد حقق لقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد 6 مرات سابقة خلال الفترة من 1994 حتى 2004.
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رياضة, السعودية

للمرة الـ 7 في تاريخه… فريق الخليج يفوز بكأس اتحاد اليد السعودي

17:41 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Matthias Schraderكرة اليد
كرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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فاز فريق الخليج السعودي ببطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في موسم 2021 -2022، محققا اللقب رقم 7 للنادي في هذه البطولة.
وتم تتويج الخليج من قبل إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد بعد تغلبه على فريق الصفا (25 - 24) خلال المباراة الختامية بين الفريقين التي أقيمت بصالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف.
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وانتهت المباراة بفوز الخليج وتحقيق اللقب السابع في البطولة التي غابت عنه لمدة 17 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وكان فريق الخليج قد حقق لقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد 6 مرات سابقة خلال الفترة من 1994 حتى 2004.
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