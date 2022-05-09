https://arabic.sputniknews.com/20220509/محمد-بن-زايد-ورئيس-وزراء-اليونان-يوقعان-عددا-من-اتفاقيات-التعاون-بين-البلدين-1062031028.html
محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين
محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين
وقعت الإمارات العربية المتحدة ودولة اليونان عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين شملت العديد من المجالات أبرزها التقنيات المتطورة... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:46+0000
2022-05-09T14:46+0000
2022-05-09T14:46+0000
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104344/96/1043449607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f52d49df2b14d3487fe5eefbc69769e5.jpg
جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الإمارات، التي استقبلها خلالها محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ومذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة.كما وقّع الجانبان مذكرات تفاهم في مجال التقييس وفي مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى مذكرا تعاون في مجال الصحة والتغير المناخي.وأوضحت الوكالة أنه تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إزالة الكربون من سوق الكهرباء في اليونان.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في اليونان بقيمة 4 مليارات يورو.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/اليونان-تتلقى-شحنات-الغاز-الروسي-بشكل-كامل-1061662545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104344/96/1043449607_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d1a1ce3439ce0cd9662a4465e1d2700.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين
تابعنا عبر
وقعت الإمارات العربية المتحدة ودولة اليونان عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين شملت العديد من المجالات أبرزها التقنيات المتطورة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس وزراء اليونان
كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الإمارات، التي استقبلها خلالها محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ومذكرة تفاهم في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة.
كما وقّع الجانبان مذكرات تفاهم في مجال التقييس وفي مجال التعاون الاقتصادي
بين البلدين، إضافة إلى مذكرا تعاون في مجال الصحة والتغير المناخي.
وأوضحت الوكالة أنه تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال توريد إمدادات الغاز الطبيعي
المسال إلى اليونان إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إزالة الكربون من سوق الكهرباء في اليونان.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في اليونان بقيمة 4 مليارات يورو.