https://arabic.sputniknews.com/20220509/مسؤول-في-البنتاغون-ليس-لدينا-مؤشرات-لهجوم-أوكراني-على-سفينة-حربية-روسية-أخرى-1062037782.html
مسؤول في البنتاغون: ليس لدينا مؤشرات لهجوم أوكراني على سفينة حربية روسية أخرى
مسؤول في البنتاغون: ليس لدينا مؤشرات لهجوم أوكراني على سفينة حربية روسية أخرى
أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عدم وجود أية مؤشرات لدى بلاده عن هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية أخرى. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:52+0000
2022-05-09T16:52+0000
2022-05-09T16:52+0000
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن، سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين: "ليس لدينا أي مؤشر ولا معلومات تدعم التقارير التي تفيد بأن سفينة روسية أخرى تعرضت للهجوم".وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن السفينة الحربية الروسية الأدميرال ماكاروف أصيبت بصواريخ أوكرانية أثناء قربها من جزيرة سنيك قبالة ساحل أوديسا.ويوم الخميس الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمعلومات استخبارية لاستهداف السفينة الروسية موسكفا في البحر الأسود، وهو ما نفاه المتحدث باسم البيت الأبيض.لكن واشنطن وكييف زعمتا مرارًا وتكرارًا أن السفينة غرقت بصاروخين أوكرانيين مضادين للسفن.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بعد-طول-صمت-البنتاغون-ينفي-تدخله-في-غرق-الطراد-الروسي-موسكفا-1061904323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي
مسؤول في البنتاغون: ليس لدينا مؤشرات لهجوم أوكراني على سفينة حربية روسية أخرى
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أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عدم وجود أية مؤشرات لدى بلاده عن هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية أخرى.
واشنطن، سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين: "ليس لدينا أي مؤشر ولا معلومات تدعم التقارير التي تفيد بأن سفينة روسية
أخرى تعرضت للهجوم".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن السفينة الحربية الروسية الأدميرال ماكاروف أصيبت بصواريخ أوكرانية أثناء قربها من جزيرة سنيك قبالة ساحل أوديسا.
ولاحقا تم دحض تلك التقارير من قبل مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش ووصفها بأنها "بعض سوء التفاهم".
ويوم الخميس الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمعلومات استخبارية لاستهداف السفينة الروسية موسكفا في البحر الأسود، وهو ما نفاه المتحدث باسم البيت الأبيض.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، غرقت طراد الصواريخ الموجهة موسكفا في طريقها إلى ميناء سيفاستوبول لإجراء إصلاحات، بعد حريق أدى إلى انفجار ذخيرة.
لكن واشنطن وكييف زعمتا مرارًا وتكرارًا أن السفينة غرقت بصاروخين أوكرانيين مضادين للسفن.