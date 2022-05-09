https://arabic.sputniknews.com/20220509/مسيرة-سيارات-احتفالا-بعيد-النصر-في-لبنان-و77-طلقة-من-الألعاب-النارية-على-عدد-سنوات-النصر-1062019111.html

مسيرة سيارات احتفالا بعيد النصر في لبنان و77 طلقة من الألعاب النارية على عدد سنوات النصر

مسيرة سيارات احتفالا بعيد النصر في لبنان و77 طلقة من الألعاب النارية على عدد سنوات النصر

نظم مجلس جمعيات خريجي روسيا والاتحاد السوفيتي في لبنان إلى جانب الجالية الروسية، أمس الأحد، مسيرة سيارات، وزرعت أشجار للجنود الذين قضوا في الحرب الوطنية... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T11:09+0000

2022-05-09T11:09+0000

2022-05-09T11:32+0000

العالم العربي

لبنان

عيد النصر

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062018434_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a85131cfa2055af49ab4b7e3ff458dd.jpg

وبدعم من البيت الروسي، انطلقت مسيرة السيارات من بيروت إلى بلدة عيناب في قضاء عاليه رافعة الأعلام الروسية وشعارات النصر على النازية، حيث استكملت فعاليات عيد النصر على النازية في حديقة الصداقة الروسية اللبنانية، وبحضور السفير الروسي ألكسندر روداكوف ورئيس اتحاد بلديات الغرب والشحار غازي الشعار وعدد من الشخصيات السياسة وحشد من المواطنين اللبنانيين والجالية الروسية في لبنان.وقالت سفيتلانا صفا، رئيسة المجلس التنسيقي للمنظمات الروسية في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ"سبوتنيك"، إننا "اليوم نتواجد في حديقة الصداقة الروسية اللبنانية مع الجالية الروسية ومواطنين لبنانيين لاستكمال فعاليات عيد النصر، واشتركنا بمشروع في روسيا لزراعة أشجار في ذكرى المحاربين الذين قضوا في الحرب الوطنية العظمى، ويعمل متطوعو فريق النصر في كل عام على زراعة عدد من الأشجار حول العالم بهدف الوصول إلى 27 مليون شجرة، وهو عدد الجنود الروس الذين قضوا خلال الحرب العالمية الثانية"، مضيفة أنه "سيتم إطلاق 77 طلقة من الألعاب النارية، وهو عدد السنوات التي مضت على ذكرى النصر على النازية".وقال رئيس بلديات الغرب والشحار غازي الشعار في كلمة إن "روسيا التي أنهت المد النازي في مثل هذا اليوم منذ 77 عاما والتي أنقذت أوروبا خاصة والعالم عامة من تفشي نزعة العنصرية النازية وتحكمها بتاريخ وإرث واقتصاد وحرية الشعوب والأفراد تكافئ اليوم بحرب جديدة للأسف".وأضاف: "لسنوات خلت بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار روسيا التي مهدت لتحجيم النزعة الفاشية في كل العالم روسيا التي أرست مبدأ توازن قوى عالمي ضمن حقوق كثير من الشعوب المقهورة، ففي الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يفتح أبواب جامعاته لتلك الشعوب ويؤمن لها كل أشكال الدعم للمقاومة والبقاء في ذلك الوقت كان البنك الدولي ذو الهيمنة الأمريكية يغرق تلك الشعوب بالديون غير القادرة للسداد حتى يستنفذ طاقاتها ومواردها ويتركها للفقر والتخلف والحروب".وتابع: "الماكينة الإعلامية العالمية المملوكة بالكامل لمراكز السلطة في أمريكا وتوابعها من تجار السلاح وصانعي النزاعات وتقويض الدول، الماكينة الإعلامية تلك تطبل وتزمر لشعارات براقة كالديمقراطية والحرية والعدالة تستعملها كأدوات لإرساء الفوضى وإبادة الشعوب من كذبة أسلحة الدمار الشامل في العراق وقتل أكثر من مليون وعراقي، وأفغانستان والتسبب بإبادة الأبرياء وفضائح سجن غوانتنامو، ومعتقلات التعذيب وكل ذلك وصلا إلى استفزاز روسيا عبر محاولة جعل أوكرانيا قاعدة عسكرية تابعة للناتو وإنشاء مختبرات بيولوجية لإنتاج فيروسات، صرفت أمريكا مئات الملايين من الدولارات على هذه المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ثم بعد ذلك كله تلام روسيا على تحركها لحد هذا الخطر على أمنها القومي، روسيا اليوم تحارب بالنيابة عن العالم كله بوجه تغطرس أمريكا تحارب واضعة حق بقائها على المحك".وأشار إلى إن" هذه الأمة العريقة التي أنهت أحلام النازيين عام 1954 لن يقوى عليها النازيون الجدد وقد أثبتت الوقائع على الأرض مدى قوتها وإمكاناتها وحتمية انتصارها، فبعد العقوبات السريعة و المجحفة التي ضربت بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية القانونية بحق روسيا والشعب الروسي وبعد التوقعات بالانهيار وتصريح بايدن بأن روسيا ستعود لحقبة السوفييت وبأن اقتصادها سينكمش وعملتها ستزول، ها هو الروبل اليوم يرتفع أكثر من 30% أمام الدولار، هذا الروبل المرتبط بالذهب في واحد من أكبر احتياطي الذهب في العالم مقابل الدولار الذي يقوم على الورق والذي بات أشبه بعملة وهمية سقوطها قريب، وباعتراف رئيس البنك الدولي العقوبات على روسيا تأثيرها أشد خطورة على الاقتصاد العالمي من حرب أوكرانيا وموقف أمريكا اليوم مواصلة الحرب حتى آخر مواطن أوكراني، تلك عوائدهم يغررون بالشعوب ثم يتركونهم في العراء، والخاسر الأكبر بعد أوكرانيا هي أوروبا العالقة بين فكي أمريكا التي تريدها ضعيفة لكي تستقوي عليها من جهة واحتياجاتها الأولية التي تعجز عن تأمينها باكتفاء ذاتي".وختم: "قيل إن هذه الحرب ستشل روسيا، ولكن هذه الحرب أشلت العالم ها هو الرئيس فلاديمير بوتين يسطر بداية عهد جديد، النصر للأرض، النصر للجيش، النصر للشعب، النصر لروسيا".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, لبنان, عيد النصر, تقارير سبوتنيك