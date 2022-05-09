https://arabic.sputniknews.com/20220509/مصدر-لبناني-بابا-الفاتيكان-قد-يؤجل-زيارته-للبنان-لأسباب-صحية-1062017289.html
مصدر لبناني: بابا الفاتيكان قد يؤجل زيارته للبنان لأسباب صحية
مصدر لبناني: بابا الفاتيكان قد يؤجل زيارته للبنان لأسباب صحية
قال مصدر دبلوماسي لبناني مطلع إن بابا الفاتيكان، فرنسيس، قد يؤجل زيارته المحتملة الشهر المقبل إلى لبنان لأسباب صحية. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:23+0000
2022-05-09T10:23+0000
2022-05-09T10:23+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
لبنان
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في 11 و12 يونيو/حزيران على الأرجح قد تؤجل لأسباب صحية"، حيث كان مدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، قد أصدر الشهر الماضي، بيانًا موجزًا أشار فيه إلى أن الزيارة البابوية "هي قيد الدراسة".ومع ما شهده لبنان من سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أعرب البابا مرات عديدة في السنوات الأخيرة عن نيته القيام بالزيارة، حيث دعا إلى يوم عالمي للصلاة والتفكير في لبنان مع بطاركة وقادة الكنائس المسيحية في لبنان في الفاتيكان في 1 يوليو/ تموز 2021، وخلال تجمع الصلاة المسكوني في ذلك اليوم، صلى البابا من أجل بداية جديدة للأمة التي يمزقها الصراع.ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق. حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.من جهة ثانية، أعلنت صحيفة عبرية، يوم الجمعة، أن بابا الفاتيكان فرانسيس، ألغى زيارة كانت مقررة له إلى إسرائيل في 15 يونيو/حزيران المقبل. وأضافت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الزيارة التي خطط لها في إطار جولة بالشرق الأوسط، تم إلغاؤها بالفعل، على خلفية الهجمات التي تشهدها إسرائيل، دون توضيح إضافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-عبري-بابا-الفاتيكان-يلغي-فعليا-زيارته-لإسرائيل-1061931334.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, لبنان
مصدر لبناني: بابا الفاتيكان قد يؤجل زيارته للبنان لأسباب صحية
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قال مصدر دبلوماسي لبناني مطلع إن بابا الفاتيكان، فرنسيس، قد يؤجل زيارته المحتملة الشهر المقبل إلى لبنان لأسباب صحية.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في 11 و12 يونيو/حزيران على الأرجح قد تؤجل لأسباب صحية"، حيث كان مدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، قد أصدر الشهر الماضي، بيانًا موجزًا أشار فيه إلى أن الزيارة البابوية "هي قيد الدراسة".
ومع ما شهده لبنان من سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أعرب البابا مرات عديدة في السنوات الأخيرة عن نيته القيام بالزيارة، حيث دعا إلى يوم عالمي للصلاة والتفكير في لبنان مع بطاركة وقادة الكنائس المسيحية في لبنان في الفاتيكان في 1 يوليو/ تموز 2021، وخلال تجمع الصلاة المسكوني في ذلك اليوم، صلى البابا من أجل بداية جديدة للأمة التي يمزقها الصراع.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق. حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى وضع خطة مع البنك الدولي، لإنقاذ الاقتصاد؛ إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
من جهة ثانية، أعلنت صحيفة عبرية، يوم الجمعة، أن بابا الفاتيكان فرانسيس
، ألغى زيارة كانت مقررة له إلى إسرائيل في 15 يونيو/حزيران المقبل. وأضافت صحيفة "إسرائيل اليوم
" نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الزيارة التي خطط لها في إطار جولة بالشرق الأوسط، تم إلغاؤها بالفعل، على خلفية الهجمات التي تشهدها إسرائيل، دون توضيح إضافي.