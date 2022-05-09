https://arabic.sputniknews.com/20220509/مصر-رفع-مخصصات-الدعم-النقدي-ملياري-جنيه-في-العام-المالي-المقبل-1062015436.html

مصر... رفع مخصصات الدعم النقدي ملياري جنيه في العام المالي المقبل

مصر... رفع مخصصات الدعم النقدي ملياري جنيه في العام المالي المقبل

كشفت معطيات رسمية مصرية، اليوم الاثنين، عن رفع مخصصات الدعم النقدي بقيمة ملياري جنيه (108.3 مليون دولار) خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T09:43+0000

2022-05-09T09:43+0000

2022-05-09T09:43+0000

مصر

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وأفاد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام 2022/ 2023، بأن مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة (برنامج التحويلات النقديـة المشروطة الـذي أطلقـته وزارة التضامن الاجتماعي تحـت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي) ستبلغ في العام الجديد 22 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي.وخصصت الحكومة المصرية في الموازنة الحالية مبلغ 19 مليار جنيه للدعم النقدي، لكن هذا المبلغ ارتفع بمليار جنيه على خلفية إضافة دعم لطلبة التعليم الجامعي من أسر تكافل وكرامة، بحسب "مصراوي".وبحد أقصى يقدم "تكافل وكرامة" دعما تعليميا لطفلين في كل أسرة حتى المرحلة الثانوية، موزعا على النحو التالي: 80 جنيها (4.33 دولار) للطالب في المرحلة الابتدائية و100 جنيه (5.42 دولار) في الإعدادية و140 جنيه (7.58 دولار) في الثانوية.ويصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي في مصر حاليا 3.8 مليون أسرة مستفيدة بما يعادل 14 مليون مواطن، على ما أفاد في فبراير/شباط الماضي ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة في وزارة التضامن الاجتماعي.ومن بين تلك الأسر، نحو 400 ألف أسرة تحصل على معاش الضمان الاجتماعي ونحو 3.4 مليون أسرة تحصل على تكافل وكرامة.وتسعى الحكومة المصرية إلى رفع عدد المستفيدين من تلك البرامج إلى 4 ملايين أسرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-وقف-برنامج-تكافل-وكرامة-1060057042.html

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