https://arabic.sputniknews.com/20220509/ميزانية-سلطنة-عمان-تحقق-فائضا-في-الربع-الأول-من-العام-الجاري--1062026704.html
ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضا في الربع الأول من العام الجاري
ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضا في الربع الأول من العام الجاري
حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا بمقدار 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:39+0000
2022-05-09T13:39+0000
2022-05-09T13:39+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" ما ذكرته النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية العمانية والتي أوضحت أن الإيرادات العامة شهدت حتى نهاية الربع الأول ارتفاعاً بنسبة 66.3 % .وأوضحت النشرة أن الإيرادات العامة في سلطنة عمان سجلت نحو ثلاثة مليارات و25 مليون ريال مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة ملياراً و819 مليون ريال.يشار إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول بنسبة 70.2%، مسجلة نحو مليار و565 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.واختتمت النشرة بأن إجمالي الإنفاق العام في سلطنة عمان بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2022 نحو مليارين و668 مليون ريال، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 3.8% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضا في الربع الأول من العام الجاري
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حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا بمقدار 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط
" ما ذكرته النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية العمانية والتي أوضحت أن الإيرادات العامة شهدت حتى نهاية الربع الأول ارتفاعاً بنسبة 66.3 % .
وأوضحت النشرة أن الإيرادات العامة في سلطنة عمان سجلت نحو ثلاثة مليارات و25 مليون ريال مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة ملياراً و819 مليون ريال.
يشار إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول بنسبة 70.2%، مسجلة نحو مليار و565 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
واختتمت النشرة بأن إجمالي الإنفاق العام في سلطنة عمان بلغ حتى نهاية الربع الأول من 2022 نحو مليارين و668 مليون ريال، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 3.8% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.