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https://arabic.sputniknews.com/20220509/نزيف-من-العين-والأذن-حتى-الموت-فيروس-قاتل-ينتشر-في-دولة-عربية-1062033092.html
"نزيف من العين والأذن حتى الموت"... فيروس قاتل ينتشر في دولة عربية
"نزيف من العين والأذن حتى الموت"... فيروس قاتل ينتشر في دولة عربية
شهدت إحدى الدول العربية انتشار فيروس قاتل، أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والمصابين. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:21+0000
2022-05-09T15:21+0000
أخبار العراق اليوم
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فقد سجلت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الاثنين، حالة وفاة بالحمى النزفية، ما رفع عدد الوفيات جراء هذا المرض إلى تسع في عموم البلاد.وأعلن مدير الصحة العامة في ذي قار الطبيب حسين رياض، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، أنه "توفي رجل عمره 35 عاما جراء الإصابة بالحمى النزفية"، مؤكدا ارتفاع عدد الوفيات إلى 6 بينهم امرأة و28 حالة إصابة بهذا المرض، في ذي قار".وكان المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق سجّل منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب، موضحا أن البلاد لا تشهد حالة تفشٍ".وتوزع ضحايا هذا المرض في محافظات ميسان وكربلاء والمثنى وبابل ونينوى، وفقا لإحصاء أعلنته وزارة الصحة. وسجّلت أكثر من نصف الإصابات في محافظة ذي قار.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصحة-العراقية-8-وفيات-ونحو-40-إصابة-بالحمى-النزفية-1061932364.html
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أخبار العراق اليوم

"نزيف من العين والأذن حتى الموت"... فيروس قاتل ينتشر في دولة عربية

15:21 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / ASAAD NIAZIفيروس "كورونا" في العراق
فيروس كورونا في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / ASAAD NIAZI
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شهدت إحدى الدول العربية انتشار فيروس قاتل، أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والمصابين.
فقد سجلت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الاثنين، حالة وفاة بالحمى النزفية، ما رفع عدد الوفيات جراء هذا المرض إلى تسع في عموم البلاد.
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الصحة العراقية: 8 وفيات ونحو 40 إصابة بالحمى النزفية
6 مايو, 18:47 GMT
وأعلن مدير الصحة العامة في ذي قار الطبيب حسين رياض، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، أنه "توفي رجل عمره 35 عاما جراء الإصابة بالحمى النزفية"، مؤكدا ارتفاع عدد الوفيات إلى 6 بينهم امرأة و28 حالة إصابة بهذا المرض، في ذي قار".
وكان المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق سجّل منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب، موضحا أن البلاد لا تشهد حالة تفشٍ".
وتوزع ضحايا هذا المرض في محافظات ميسان وكربلاء والمثنى وبابل ونينوى، وفقا لإحصاء أعلنته وزارة الصحة. وسجّلت أكثر من نصف الإصابات في محافظة ذي قار.
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