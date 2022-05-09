https://arabic.sputniknews.com/20220509/نصر-الله-السلاح-كالصلاة-والقرآن-ولجأنا-إليه-نتيجة-تخلي-الدولة-والعرب-عن-الجنوب-1062034262.html

نصر الله: السلاح كالصلاة والقرآن ولجأنا إليه نتيجة تخلي الدولة والعرب عن الجنوب

نصر الله: السلاح كالصلاة والقرآن ولجأنا إليه نتيجة تخلي الدولة والعرب عن الجنوب

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، إن قوى سياسية، لم يسمها، أخذت من "سلاح المقاومة" عنوانا للمعركة الانتخابية الحالية ولم تلتفت إلى هموم... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T15:50+0000

2022-05-09T15:50+0000

2022-05-09T16:16+0000

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أخبار حزب الله

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وأوضح نصر الله أن استطلاع رأي في 15 دائرة انتخابية، كشف أن غالبية الناس مهتمة بمعالجة الوضع المعيشي من غلاء أسعار وكهرباء ومحروقات وتحسين الرواتب ومكافحة الفساد والبطالة واسترداد أموال المودعين وغيرها، وليس معالجة سلاح المقاومة، وفق تلفزيون الجديد اللبناني.وتابع: "الجنوب لجأ إلى المقاومة المسلحة نتيجة تخلي الدولة اللبنانية والدول العربية عنه"، معتبرا أنّ "التدريب على السلاح واجب كتعلم الصلاة واقتناءه واجب كاقتناء القرآن".وقال: "ليفهم من يريد نزع سلاح المقاومة، أيَّ مقاومة هذه، وفشروا (لن يستطيعوا) أن ينزعوا سلاح المقاومة".ونجحت حكومة نجيب ميقاتي في إنجاز انتخابات المغتربين اللبنانيين، على مرحلتين يومي السادس والثامن من مايو/أيار 2022، برغم شح الإمكانات المالية وتراجع دور الإدارة المركزية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ ثلاث سنوات.وبلغت مشاركة المغتربين اللبنانيين في الخارج رقم الـ 135 ألفاً من أصل 223 ألفاً مسجلين، أي بنسبة 60 في المئة مقابل 62 في المئة في انتخابات العام 2018 (51 ألفاً صوتوا من أصل 83 ألفاً تسجلوا).وهذه هي المرة الثانية التي تجرى فيها انتخابات المغتربين في الخارج وليس في لبنان، وفق القانون النسبي الحالي، بينما كان عدد من الأحزاب اللبنانية ولا سيما التيار الوطني الحر يطالب باعتماد دائرة انتخابية من ستة مقاعد مخصصة للاغتراب اللبناني (يصبح عدد النواب 134 بدلا من 128)، لكن هذا الاقتراح سقط بأصوات الأكثرية النيابية لمصلحة جعل المغتربين يصوتون للمرشحين في كل الدوائر الـ15.

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