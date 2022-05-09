https://arabic.sputniknews.com/20220509/نصر-الله-يدعو-تشكيلات-المقاومة-في-لبنان-للاستنفار-ردا-على-مناورات-الجيش-الإسرائيلي-1062037129.html
نصر الله يدعو تشكيلات المقاومة في لبنان للاستنفار ردا على مناورات الجيش الإسرائيلي
نصر الله يدعو تشكيلات المقاومة في لبنان للاستنفار ردا على مناورات الجيش الإسرائيلي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أنه "ابتداء من الساعة السابعة سيطلب من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:42+0000
2022-05-09T16:42+0000
2022-05-09T16:42+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/39/1021383993_0:69:1817:1091_1920x0_80_0_0_7b402d56b211b21e288f36a3175d6bf2.jpg
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "ذلك سيكون ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية"، وذلك حسب قناة الميادين.وشدد على أنها رسالة للعدو تقول له "أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته ولسنا خائفين لا من مناوراتك ولا من وجودك ونحن من نؤمن بأنك أوهن من بيت العنكبوت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم عربات النار، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مناورات-واسعة-تحت-اسم-عربات-النار-تحاكي-حربا-على-عدة-جبهات-1062031840.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/39/1021383993_0:0:1455:1091_1920x0_80_0_0_749c84de7b0cec36df88319e8083f3d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
نصر الله يدعو تشكيلات المقاومة في لبنان للاستنفار ردا على مناورات الجيش الإسرائيلي
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أنه "ابتداء من الساعة السابعة سيطلب من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها ومجاهديها".
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "ذلك سيكون ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية"، وذلك حسب قناة الميادين
.
وشدد على أنها رسالة للعدو تقول له "أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته ولسنا خائفين لا من مناوراتك ولا من وجودك ونحن من نؤمن بأنك أوهن من بيت العنكبوت".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار"
تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم عربات النار، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".