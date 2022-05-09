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نصر الله يدعو تشكيلات المقاومة في لبنان للاستنفار ردا على مناورات الجيش الإسرائيلي
نصر الله يدعو تشكيلات المقاومة في لبنان للاستنفار ردا على مناورات الجيش الإسرائيلي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أنه "ابتداء من الساعة السابعة سيطلب من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:42+0000
2022-05-09T16:42+0000
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وقال نصر الله، في كلمة له، إن "ذلك سيكون ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية"، وذلك حسب قناة الميادين.وشدد على أنها رسالة للعدو تقول له "أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته ولسنا خائفين لا من مناوراتك ولا من وجودك ونحن من نؤمن بأنك أوهن من بيت العنكبوت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم عربات النار، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مناورات-واسعة-تحت-اسم-عربات-النار-تحاكي-حربا-على-عدة-جبهات-1062031840.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

نصر الله يدعو تشكيلات المقاومة في لبنان للاستنفار ردا على مناورات الجيش الإسرائيلي

16:42 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / Patrick BAZحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / Patrick BAZ
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أنه "ابتداء من الساعة السابعة سيطلب من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها ومجاهديها".
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "ذلك سيكون ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية"، وذلك حسب قناة الميادين.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة تحت اسم "عربات النار" تحاكي حربا على عدة جبهات
14:59 GMT
وشدد على أنها رسالة للعدو تقول له "أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته ولسنا خائفين لا من مناوراتك ولا من وجودك ونحن من نؤمن بأنك أوهن من بيت العنكبوت".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم عربات النار، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".
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