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https://arabic.sputniknews.com/20220509/نوفاك-روسيا-تدرس-توسيع-البنية-التحتية-لتصدير-النفط---1062013598.html
نوفاك: روسيا تدرس توسيع البنية التحتية لتصدير النفط
نوفاك: روسيا تدرس توسيع البنية التحتية لتصدير النفط
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، إن روسيا تدرس خيارات مختلفة لتنويع البنية التحتية لتصدير النفط، بما في ذلك توسيع مرافق الموانئ، فضلا عن... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:04+0000
2022-05-09T09:04+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال نوفاك: "نحن ندرس خيارات مختلفة لتنويع بنيتنا التحتية في مجالات أخرى. هناك خيارات مختلفة، سننظر في خيارات توسيع سعة الموانئ، فضلا عن تطوير شبكة أنابيب شرقي سيبيريا والمحيط الهادئ".وأكد أن الفريق العامل ينظر حاليا في هذه المسائل، وأضاف: "سيتم اقتراح الخيارات الأكثر فاعلية لتوسيع البنية التحتية. إذا تحدثنا عن "إسبو" (شبكة أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ)، فهو أحد الخيارات".وأشار نوفاك إلى أنه في أوائل مايو/أيار، ارتفع إنتاج النفط في روسيا مقارنة بمستوى أبريل/نيسان، مؤكدا أن الوضع في السوق مستقر في سوق الطاقة.أجاب نوفاك على سؤال عما إذا كان ينبغي أن نتوقع انخفاضًا في إنتاج النفط قائلا: "نتوقع أن تعود مؤشراتنا جزئياً في شهر مايو، إذا نظرت إلى مؤشرات أوائل مايو، فهي أفضل من أبريل. الوضع مستقر. زاد الإنتاج مقارنة بشهر أبريل".
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روسيا, اقتصاد

نوفاك: روسيا تدرس توسيع البنية التحتية لتصدير النفط

09:04 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، إن روسيا تدرس خيارات مختلفة لتنويع البنية التحتية لتصدير النفط، بما في ذلك توسيع مرافق الموانئ، فضلا عن شبكة أنابيب شرقي سيبيريا والمحيط الهادئ.
وقال نوفاك: "نحن ندرس خيارات مختلفة لتنويع بنيتنا التحتية في مجالات أخرى. هناك خيارات مختلفة، سننظر في خيارات توسيع سعة الموانئ، فضلا عن تطوير شبكة أنابيب شرقي سيبيريا والمحيط الهادئ".
وأكد أن الفريق العامل ينظر حاليا في هذه المسائل، وأضاف: "سيتم اقتراح الخيارات الأكثر فاعلية لتوسيع البنية التحتية. إذا تحدثنا عن "إسبو" (شبكة أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ)، فهو أحد الخيارات".
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مندتى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2021، روسيا 3 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
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وأشار نوفاك إلى أنه في أوائل مايو/أيار، ارتفع إنتاج النفط في روسيا مقارنة بمستوى أبريل/نيسان، مؤكدا أن الوضع في السوق مستقر في سوق الطاقة.
أجاب نوفاك على سؤال عما إذا كان ينبغي أن نتوقع انخفاضًا في إنتاج النفط قائلا: "نتوقع أن تعود مؤشراتنا جزئياً في شهر مايو، إذا نظرت إلى مؤشرات أوائل مايو، فهي أفضل من أبريل. الوضع مستقر. زاد الإنتاج مقارنة بشهر أبريل".
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