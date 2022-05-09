https://arabic.sputniknews.com/20220509/والد-جندي-روسي-توفي-في-أوكرانيا-يشارك-بمراسم-الفوج-الخالد-حاملا-صورة-ابنه-1062018845.html

والد جندي روسي توفي في أوكرانيا يشارك بمراسم "الفوج الخالد" حاملا صورة ابنه

والد جندي روسي توفي في أوكرانيا يشارك بمراسم "الفوج الخالد" حاملا صورة ابنه

عشية يوم عيد النصر في الذكرى الـ77 للانتصار على النازية، أقيمت مراسم "الفوج الخالد" في عشرات المدن حول العالم، وشارك آلاف الأشخاص فيها. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T11:02+0000

2022-05-09T11:02+0000

2022-05-09T11:14+0000

روسيا

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قال كونستانتين رومانوف من مدينة روستوف على الدون والد الجندي إيفان رومانوف، الذي توفي في أوكرانيا إنه فخور جدا ببطولة ابنه، وبالتالي أخذ صورته إلى موكب "الفوج الخالد".وفقا له، خدم إيفان في الجيش بموجب عقد لمدة عامين تقريبا. مع بداية العملية الخاصة، تم إرساله إلى مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث اندلعت معارك ضارية مع المتطرفين الأوكرانيين.وأضاف كونستانتين: "في إحدى المعارك تحديدا في 7 مارس/آذار، أوكل لإيفان نوبة الحراسة. حيث بدأ القصف، وقرر إبعاد زملائه عن النيران، وركب ناقلة الجند، التي أصيبت بصاروخ".وأشار رومانوف إلى أنه بفضل الإنجاز الفذ الذي حققه ابنه، ظل ثمانية أشخاص على قيد الحياة.يذكر أن الفوج الخالد فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو/أيار 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

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