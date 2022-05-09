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وزارة التجارة الأمريكية تعلن رفع الرسوم الجمركية عن الصلب المستورد من أوكرانيا لمدة عام
وزارة التجارة الأمريكية تعلن رفع الرسوم الجمركية عن الصلب المستورد من أوكرانيا لمدة عام
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت رفع رسوم الصلب الأمريكية عن أوكرانيا لمدة عام. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:23+0000
2022-05-09T16:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن، سبوتنيك. ووفقا لبيان صادرعنها قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إدارة بايدن سترفع الرسوم الجمركية على الصلب المستورد من أوكرانيا لمدة عام واحد كوسيلة لمساعدة كييف وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة.وقال البيان: "أعلنت اليوم وزيرة التجارة الأمريكية جينا إم ريموندو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلق مؤقتًا 232 تعريفة جمركية على الصلب الأوكراني لمدة عام واحد".وكانت الولايات المتحدة قد فرضت تعريفة بنسبة 25% على الصلب الأجنبي قبل ثلاث سنوات كجزء من مبادرة الأمن القومي لتحسين قدرة التصنيع الصناعية الأمريكية.وقد تم قطع مصانع الصلب الأوكرانية عن أسواقها في أفريقيا والشرق الأوسط بسبب إغلاق ممرات الشحن عبر البحر الأسود، مما دفعهم بدلاً من ذلك إلى السعي لبدء نقل الصلب بالسكك الحديدية إلى السوق الأوروبية، حيث يمكن أن يشق طريقه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.وكان مصنع الصلب الرئيسي في مدينة ماريوبول، آزوفستال، مركز المواجهة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية المحاصرة والمرتزقة الأجانب.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

وزارة التجارة الأمريكية تعلن رفع الرسوم الجمركية عن الصلب المستورد من أوكرانيا لمدة عام

16:23 GMT 09.05.2022
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت رفع رسوم الصلب الأمريكية عن أوكرانيا لمدة عام.
واشنطن، سبوتنيك. ووفقا لبيان صادرعنها قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إدارة بايدن سترفع الرسوم الجمركية على الصلب المستورد من أوكرانيا لمدة عام واحد كوسيلة لمساعدة كييف وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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وقال البيان: "أعلنت اليوم وزيرة التجارة الأمريكية جينا إم ريموندو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلق مؤقتًا 232 تعريفة جمركية على الصلب الأوكراني لمدة عام واحد".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت تعريفة بنسبة 25% على الصلب الأجنبي قبل ثلاث سنوات كجزء من مبادرة الأمن القومي لتحسين قدرة التصنيع الصناعية الأمريكية.

وأوضح البيان أن خلق فرص تصدير لمصانع الصلب الأوكرانية أمر ضروري لقدرتها على الاستمرار في توظيف العمال والحفاظ على الصناعة الحيوية.

وقد تم قطع مصانع الصلب الأوكرانية عن أسواقها في أفريقيا والشرق الأوسط بسبب إغلاق ممرات الشحن عبر البحر الأسود، مما دفعهم بدلاً من ذلك إلى السعي لبدء نقل الصلب بالسكك الحديدية إلى السوق الأوروبية، حيث يمكن أن يشق طريقه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وأشار بيان وزارة التجارة إلى أن قطاع الصلب الأوكراني يوظف واحدًا من بين كل 13 شخصًا في البلاد.

وكان مصنع الصلب الرئيسي في مدينة ماريوبول، آزوفستال، مركز المواجهة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية المحاصرة والمرتزقة الأجانب.
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