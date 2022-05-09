https://arabic.sputniknews.com/20220509/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-الجزائر-1062045788.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى الجزائر
وزير الخارجية الروسي يصل إلى الجزائر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الجزائر في زيارة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T23:22+0000
2022-05-09T23:22+0000
2022-05-09T23:22+0000
روسيا
الجزائر
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الجزائر العاصمة - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع نظيره رمضان لعمامرة.وزار وزير الخارجية الروسي الجزائر آخر مرة في عام 2019. ولم يتم الإعلان عن زيارة الوزير الحالية من قبل.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجزائر
وزير الخارجية الروسي يصل إلى الجزائر
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الجزائر في زيارة.
الجزائر العاصمة - سبوتنيك
. ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع نظيره رمضان لعمامرة.
وزار وزير الخارجية الروسي الجزائر آخر مرة في عام 2019. ولم يتم الإعلان عن زيارة الوزير الحالية من قبل.