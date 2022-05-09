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https://arabic.sputniknews.com/20220509/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-الجزائر-1062045788.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى الجزائر
وزير الخارجية الروسي يصل إلى الجزائر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الجزائر في زيارة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T23:22+0000
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روسيا
الجزائر
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الجزائر العاصمة - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع نظيره رمضان لعمامرة.وزار وزير الخارجية الروسي الجزائر آخر مرة في عام 2019. ولم يتم الإعلان عن زيارة الوزير الحالية من قبل.
الجزائر
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روسيا, الجزائر

وزير الخارجية الروسي يصل إلى الجزائر

23:22 GMT 09.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى الجزائر في زيارة.
الجزائر العاصمة - سبوتنيك. ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات مع نظيره رمضان لعمامرة.
وزار وزير الخارجية الروسي الجزائر آخر مرة في عام 2019. ولم يتم الإعلان عن زيارة الوزير الحالية من قبل.
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