https://arabic.sputniknews.com/20220509/وزير-الدفاع-البريطاني-سندعم-أي-دولة-تريد-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-روسية-التصميم-1062032542.html

وزير الدفاع البريطاني: سندعم أي دولة تريد تزويد أوكرانيا بطائرات روسية التصميم

وزير الدفاع البريطاني: سندعم أي دولة تريد تزويد أوكرانيا بطائرات روسية التصميم

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستدعم أي دولة تريد تزويد أوكرانيا بطائرات روسية التصميم. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T15:10+0000

2022-05-09T15:10+0000

2022-05-09T15:10+0000

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

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ووفقا لصحيفة الغارديان، أوضح بن والاس أن بريطانيا ستدعم وتقدم المساعدة إلى بولندا أو أي دولة أخرى في وسط أو شرق أوروبا ترغب في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة روسية التصميم.وقال: "المملكة المتحدة ستقف إلى جانب أي دولة تتخذ هذا الخيار، وستدافع عن حقها في القيام بذلك، رغم أنها خطوة لم تكن أي دولة على استعداد لاتخاذها خوفا من الانتقام الروسي".تصريحات والاس جاءت ردا على أسئلة بعد خطاب تم توقيته ليتزامن مع مسيرات يوم النصر في 9 مايو/أيار في روسيا لإحياء ذكرى الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.عندما سُئل وزير الدفاع البريطاني عما إذا كانت أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى أسلحة أكثر قوة، قال والاس إن المملكة المتحدة أيدت فكرة نقل طائرة بولندية في ذلك الوقت، واستمرت في ذلك، مؤكدا: "إذا اختارت بولندا أن تفعل ذلك فإننا سندعمهم".وتمتلك بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا مجموعة من طائرات ميغ-29، التي يمكن نظريًا منحها لأوكرانيا، لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تشعر بالقلق من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون تصعيدية بشكل خطير، بالنظر إلى أن الناتو قد أكد أنه لا يريد فرض منطقة حظر طيران أو الدخول في حرب مباشرة مع روسيا.قال والاس إنه أراد هو وبوريس جونسون "بذل كل ما في وسعنا" لمحاولة تلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، لكنه أقر بأن مسألة القوة الجوية كانت مجالًا متبقيًا للنقاش بين المانحين الغربيين، مؤكدا: "المفتاح الحقيقي الوحيد هو النقاش حول الهواء".واعتبر وزير الدفاع البريطاني أنه من الضروري أن تسأل دول الناتو "كيف سنقوم باحتواء الرئيس بوتين واحتواء روسيا بطريقة توفر الأمن والأمان لأوروبا".

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https://arabic.sputniknews.com/20220314/بريطانيا-تعلن-مواصلة-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-دفاعية-1059889119.html

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