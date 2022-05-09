https://arabic.sputniknews.com/20220509/وزير-خارجية-المغرب-يستقبل-نظيره-المصري-في-الرباط-1062032276.html
وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط
وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط
استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره المصري سامح شكري في الرباط، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:04+0000
2022-05-09T15:04+0000
2022-05-09T15:04+0000
العالم العربي
مصر
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ذكرت ذلك وزارة الخارجية المغربية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بينما قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن شكري وصل العاصمة المغربية في زيارة هدفها تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، إن شكري سيجري سلسلة لقاءات مع نظيره المغربي وكبار المسؤولين في المغرب.وأوضحت أنه سيتم بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الرباط في العديد من المجالات وبصفة خاصة مجالات التجارة والاقتصاد.يذكر أن وزير خارجية مصر سيفتتح المقر الجديد للسفارة المصرية في المغرب خلال زيارته إلى الرباط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر
وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط
تابعنا عبر
استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره المصري سامح شكري في الرباط، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المغربية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بينما قالت
صحيفة "الشروق" المصرية إن شكري وصل العاصمة المغربية في زيارة هدفها تعزيز علاقات التعاون المشترك
بين البلدين.
ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، إن شكري سيجري سلسلة لقاءات مع نظيره المغربي وكبار المسؤولين في المغرب.
وأوضحت أنه سيتم بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية
مع الرباط في العديد من المجالات وبصفة خاصة مجالات التجارة والاقتصاد.
يذكر أن وزير خارجية مصر سيفتتح المقر الجديد للسفارة المصرية في المغرب خلال زيارته إلى الرباط.