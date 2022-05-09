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وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط
وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط
استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره المصري سامح شكري في الرباط، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:04+0000
2022-05-09T15:04+0000
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ذكرت ذلك وزارة الخارجية المغربية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بينما قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن شكري وصل العاصمة المغربية في زيارة هدفها تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، إن شكري سيجري سلسلة لقاءات مع نظيره المغربي وكبار المسؤولين في المغرب.وأوضحت أنه سيتم بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الرباط في العديد من المجالات وبصفة خاصة مجالات التجارة والاقتصاد.يذكر أن وزير خارجية مصر سيفتتح المقر الجديد للسفارة المصرية في المغرب خلال زيارته إلى الرباط.
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العالم العربي, مصر

وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط

15:04 GMT 09.05.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
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استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره المصري سامح شكري في الرباط، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المغربية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بينما قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن شكري وصل العاصمة المغربية في زيارة هدفها تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، إن شكري سيجري سلسلة لقاءات مع نظيره المغربي وكبار المسؤولين في المغرب.
وأوضحت أنه سيتم بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الرباط في العديد من المجالات وبصفة خاصة مجالات التجارة والاقتصاد.
يذكر أن وزير خارجية مصر سيفتتح المقر الجديد للسفارة المصرية في المغرب خلال زيارته إلى الرباط.
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