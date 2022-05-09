https://arabic.sputniknews.com/20220509/-السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتعرض-لاعتداء-خلال-وضع-الزهور-على-ضريح-الجنود-السوفييت-1062017711.html
السفير الروسي لدى بولندا يتعرض لاعتداء خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت
السفير الروسي لدى بولندا يتعرض لاعتداء خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا من قبل مجهولين خلال وضع الزهور على ضريح الجنود... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:32+0000
2022-05-09T10:32+0000
2022-05-09T10:32+0000
العالم
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وأظهر المقطع المنشور السفير الروسي يقف إلى جانب ضريح الجنود السوفييت الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير بولندا وقام مجهولون خلال لحظات برمي الطلاء الأحمر عليه.واستمر السفير الروسي بوقفته أمام الضريح، حيث لم تؤمن الشرطة البولندية الحماية اللازمة للوفد الدبلوماسي الروسي في المنطقة.وقامت الشرطة البولندية بعد عملية الاعتداء على السفير على فتح ممر آمن له للخروج من المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى بولندا يتعرض لاعتداء خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا من قبل مجهولين خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت في العاصمة وارسو.
وأظهر المقطع المنشور السفير الروسي يقف إلى جانب ضريح الجنود السوفييت الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير بولندا وقام مجهولون خلال لحظات برمي الطلاء الأحمر عليه.
واستمر السفير الروسي بوقفته أمام الضريح، حيث لم تؤمن الشرطة البولندية الحماية اللازمة للوفد الدبلوماسي الروسي في المنطقة.
وقامت الشرطة البولندية بعد عملية الاعتداء على السفير على فتح ممر آمن له للخروج من المنطقة.