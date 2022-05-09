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الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
https://arabic.sputniknews.com/20220509/-السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتعرض-لاعتداء-خلال-وضع-الزهور-على-ضريح-الجنود-السوفييت-1062017711.html
السفير الروسي لدى بولندا يتعرض لاعتداء خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت
السفير الروسي لدى بولندا يتعرض لاعتداء خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا من قبل مجهولين خلال وضع الزهور على ضريح الجنود... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:32+0000
2022-05-09T10:32+0000
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وأظهر المقطع المنشور السفير الروسي يقف إلى جانب ضريح الجنود السوفييت الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير بولندا وقام مجهولون خلال لحظات برمي الطلاء الأحمر عليه.واستمر السفير الروسي بوقفته أمام الضريح، حيث لم تؤمن الشرطة البولندية الحماية اللازمة للوفد الدبلوماسي الروسي في المنطقة.وقامت الشرطة البولندية بعد عملية الاعتداء على السفير على فتح ممر آمن له للخروج من المنطقة.
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السفير الروسي لدى بولندا يتعرض لاعتداء خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت

10:32 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / Janek Skarzynskiنصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018
نصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / Janek Skarzynski
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا من قبل مجهولين خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت في العاصمة وارسو.
وأظهر المقطع المنشور السفير الروسي يقف إلى جانب ضريح الجنود السوفييت الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير بولندا وقام مجهولون خلال لحظات برمي الطلاء الأحمر عليه.
واستمر السفير الروسي بوقفته أمام الضريح، حيث لم تؤمن الشرطة البولندية الحماية اللازمة للوفد الدبلوماسي الروسي في المنطقة.
وقامت الشرطة البولندية بعد عملية الاعتداء على السفير على فتح ممر آمن له للخروج من المنطقة.
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