https://arabic.sputniknews.com/20220509/-انعقاد-الاجتماع-الأول-للجنة-السياسية-المشتركة-بين-إيران-وقطر-في-طهران-1062034531.html
انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين إيران وقطر في طهران
انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين إيران وقطر في طهران
أعلن السفير الإيراني في قطر، حميد رضا دهقاني، اليوم الاثنين، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين إيران وقطر غداً الثلاثاء في طهران. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:19+0000
2022-05-09T16:19+0000
2022-05-09T16:19+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
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وقال السفير الإيراني في قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر،: "عقب توقيع اتفاقية التعاون السياسي المشترك بين وزارتي خارجية إيران وقطر خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للدوحة، يعقد غدا في طهران الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة برئاسة نائب وزير الخارجية الدكتور علي باقري والأمين العام لوزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد حسن الحمادي في طهران".يأتي ذلك في وقت يعتزم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البدء هذا الأسبوع، بجولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي.ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن "أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران
انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين إيران وقطر في طهران
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أعلن السفير الإيراني في قطر، حميد رضا دهقاني، اليوم الاثنين، عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين إيران وقطر غداً الثلاثاء في طهران.
وقال السفير الإيراني في قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر،: "عقب توقيع اتفاقية التعاون السياسي المشترك بين وزارتي خارجية إيران وقطر خلال زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للدوحة، يعقد غدا في طهران الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة برئاسة نائب وزير الخارجية الدكتور علي باقري والأمين العام لوزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد حسن الحمادي في طهران".
يأتي ذلك في وقت يعتزم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البدء هذا الأسبوع، بجولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا
لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة رويترز
عن مصدر مطلع، قوله إن "أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا".