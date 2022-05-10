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https://arabic.sputniknews.com/20220510/أردوغان-عدد-الأوكرانيين-الذين-وصلوا-إلى-تركيا-يقترب-من-100-ألف-شخص-1062046608.html
أردوغان: عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا يقترب من 100 ألف شخص
أردوغان: عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا يقترب من 100 ألف شخص
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا بسبب الوضع في أوكرانيا اقترب من 100 ألف شخص. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T03:52+0000
2022-05-10T03:52+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في خطاب إلى الناس بعد اجتماع مجلس الوزراء: "هذا الرقم يقترب من 100000".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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أردوغان: عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا يقترب من 100 ألف شخص

03:52 GMT 10.05.2022
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© twitter.com/RTErdogan
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الأوكرانيين الذين وصلوا إلى تركيا بسبب الوضع في أوكرانيا اقترب من 100 ألف شخص.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في خطاب إلى الناس بعد اجتماع مجلس الوزراء: "هذا الرقم يقترب من 100000".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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