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أردوغان والسيسي يتصلان هاتفيا بمحمد بن سلمان
أردوغان والسيسي يتصلان هاتفيا بمحمد بن سلمان
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالين هاتفين،منفصلين، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:26+0000
2022-05-10T06:26+0000
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا".وقد "اطمأن الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله".وعبر ابن سلمان عن الشكر للرئيس التركي على مشاعره الأخوية النبيلة، فيما أعرب أردوغان عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة للمملكة.كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي اطمأن أيضا على صحة الملك سلمان، سائلاً المولى عز وجل دوام الصحة والعافية، فيما عبر ولي العهد عن الشكر للرئيس المصري على مشاعره الأخوية الصادقة.وقال الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، إن الملك سلمان "أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وأن "نتيجة الفحوصات كانت سليمة".وأشار إلى أن "الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة"، مختتما بالقول: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق، دخول العاهل السعودي أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/قادة-الخليج-يطمئنون-على-صحة-الملك-سلمان-1062004966.html
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أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي

أردوغان والسيسي يتصلان هاتفيا بمحمد بن سلمان

06:26 GMT 10.05.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالين هاتفين،منفصلين، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا".
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
قادة الخليج يطمئنون على صحة الملك سلمان
8 مايو, 21:46 GMT
وقد "اطمأن الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله".
وعبر ابن سلمان عن الشكر للرئيس التركي على مشاعره الأخوية النبيلة، فيما أعرب أردوغان عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة للمملكة.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي اطمأن أيضا على صحة الملك سلمان، سائلاً المولى عز وجل دوام الصحة والعافية، فيما عبر ولي العهد عن الشكر للرئيس المصري على مشاعره الأخوية الصادقة.
وقال الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، إن الملك سلمان "أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وأن "نتيجة الفحوصات كانت سليمة".
وأشار إلى أن "الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة"، مختتما بالقول: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق، دخول العاهل السعودي أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏
وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
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