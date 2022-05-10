https://arabic.sputniknews.com/20220510/ألمانيا-سنخفض-اعتمادنا-على-موارد-الطاقة-الروسية-إلى-الصفر-وهذا-إلى-الأبد-1062063122.html

ألمانيا: سنخفض اعتمادنا على موارد الطاقة الروسية إلى "الصفر" و"هذا إلى الأبد"

ألمانيا: سنخفض اعتمادنا على موارد الطاقة الروسية إلى "الصفر" و"هذا إلى الأبد"

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية إلى "الصفر"، وهذا الإجراء سيستمر إلى الأبد. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T14:14+0000

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برلين - سبوتنيك. وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في كييف: "لقد أدركنا بشكل أكثر وضوحًا، أن الاعتماد الاقتصادي لا يؤدي إلى الأمن إذا كان المعتدي غير مبال برفاهية شعبه. لذلك، فإننا نقلص اعتمادنا على حوامل الطاقة الروسية إلى الصفر مع كل العواقب. وهذا إلى الأبد".وأضافت الوزيرة : "لا يمكننا تغيير الجغرافيا في أوروبا، لكننا معًا نوضح، أنه بعد 24 فبراير/شباط، لا يمكن أن يكون هناك تفاهم متبادل مع روسيا، ولا عودة لمليمتر واحد من العقوبات خلف ظهر أوكرانيا".من جهة ثانية، صرحت شركة توزيع الغاز الألمانية "فيربوندنيتز" (VNG)، أنها تعتزم في المستقبل تحويل المدفوعات باليورو إلى بنك "غازبورم" لدفع ثمن الغاز الروسي، ولا تتوقع أي مشاكل عند التحويل إلى الروبل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوماً في 31 مارس/آذار، يقضي باتباع إجراء جديد لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل مشترين من دول غير صديقة ابتداء من 1أبريل/نيسان، حيث يجب على هذه الدول تحويل الأموال بالعملات الأجنبية إلى بنك "غازبروم"، والذي سيشتري الروبل في البورصات ويحوله إلى حسابات خاصة بالروبل للمستوردين. في الوقت نفسه، ستستمر روسيا في إمداد الغاز بكميات وبأسعار ثابتة في العقود السابقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/شركة-الغاز-الألمانية-فينغ-سندفع-ثمن-الغاز-الروسي-عبر-بنك-غازبروم--1062051451.html

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