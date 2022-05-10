https://arabic.sputniknews.com/20220510/أمريكا-تحذر-من-تقلبات-سوق-النفط-بسبب-العقوبات-الغربية-على-روسيا-1062074766.html

أمريكا تحذر من تقلبات سوق النفط بسبب العقوبات الغربية على روسيا

أمريكا تحذر من تقلبات سوق النفط بسبب العقوبات الغربية على روسيا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن ​​خام "برنت" القياسي العالمي يمكن أن ينخفض إلى 97 دولارا للبرميل بحلول العام المقبل، من مستوى تداول اليوم الثلاثاء فوق... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T19:20+0000

2022-05-10T19:20+0000

2022-05-10T19:20+0000

أسعار النفط اليوم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. ومع ذلك، ووفقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة فإن الديناميكيات حول الإمدادات الروسية التي يفرض عليها عقوبات تجعل هذه التوقعات غير مؤكدة.وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير آفاق الطاقة قصير الأجل: "نتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 107 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2022 و103 دولارات للبرميل في النصف الثاني من عام 2022".وتتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​السعر إلى 97 دولارا للبرميل في العام التالي، مضيفة: "ومع ذلك، فإن توقعات الأسعار هذه غير مؤكدة إلى حد كبير".وتابعت: "ستعتمد نتائج الأسعار الفعلية إلى حد كبير على درجة تأثير العقوبات الحالية المفروضة على روسيا، وأي عقوبات مستقبلية محتملة، وإجراءات الشركات المستقلة على إنتاج النفط الروسي أو بيع النفط الروسي في السوق العالمية".وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن توقعاتها، التي صدرت في 5 مايو/ أيار، لم تشمل الحظر المقترح من قبل دول الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا.وقالت: "مع ذلك، فإن الحظر الذي تم الإبلاغ عنه وقت كتابة هذا التقرير من المرجح أن يساهم في تضييق أرصدة النفط وارتفاع أسعار النفط عن توقعاتنا الحالية".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استجابة منتجي النفط الآخرين لأسعار النفط الحالية والتأثيرات التي قد تحدثها تطورات الاقتصاد الكلي على الطلب العالمي على النفط ستكون مهمة لتشكيل أسعار النفط في الأشهر المقبلة".وحذرت من أن حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية تعني أن أسعار النفط الخام قد تشهد تقلبات غير متوقعة.

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أسعار النفط اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية