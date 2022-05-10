https://arabic.sputniknews.com/20220510/أمين-عام-لادي-المال-الانتخابي-موجود-في-لبنان-ومن-الصعب-إثباته-أو-ضبطه-1062061613.html

أمين عام "لادي": المال الانتخابي موجود في لبنان ومن الصعب إثباته أو ضبطه

أمين عام "لادي": المال الانتخابي موجود في لبنان ومن الصعب إثباته أو ضبطه

أعلن الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، روني الأسعد، لوكالة "سبوتنيك" أن "المال الانتخابي موجود في الانتخابات النيابية... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T13:40+0000

2022-05-10T13:40+0000

2022-05-10T13:40+0000

العالم العربي

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قال الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" روني الأسعد ل"سبوتنيك"، إن "المال الانتخابي موجود في الانتخابات النيابية اللبنانية، والمشكلة في الرشاوى أنه يصعب ضبطها أوإثباتها".وأضاف أنه "يصعب إثباتها لأن المرتشي لن يقول إنه ارتشى وحسب القانون فإن الراشي والمرتشي يتعاقب وبالتالي صعبة إثباتها، وكلنا نعلم أن هناك دفع نقود لشراء أصوات أو ليكونوا مندوبين لحملات الأحزاب والمرشحين، إضافة إلى ذلك ومن ضمن الرشاوى بين مزدوجين تقديم معونات مالية وإعانات غذائية مثل النائب فؤاد المخزومي الذي يقوم بتوزيع قسائم شراء من مخازن التعاونيات، وهناك من يقدم مولدات كهربائية"، لافتاً إلى أن "كل هذه التقديمات تعتبر نوع من أنواع الرشوى لأنهم يسستغلون حاجة ما ويقدمون هذه الخدمات لقاء انتخابهم".وأشار الأسعد إلى أنه "لا يمكن القيام بالمقارنة بين المال الانتخابي في هذه الانتخابات مع الانتخابات الماضية، والأهم أنه ليس لدينا أرقام في الانتخابات الماضية لأن الرشوى ودفع المال لا يمكن أن نثبتها".وأكد أنه "لا يوجد تخوف من التلاعب بنتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أن "صناديق انتخابات المغتربين وصلوا إلى لبنان مختومين، من الصعب التلاعب بفرز الأصوات بوجود مندوبين من كل اللوائح والأحزاب وليست بهذه السهولة التلاعب إلا أنه من الممكن أن تحدث فوضى".أما عن أنواع الرشاوى فأشار الأسعد إلى أنها تتنوع بين أقسام شرائية من التعاونيات أو تغطية لكشوفات طبية معينة، تغطية لأقساط المدارس والجامعات وتوزيع معونات غذائية، نوع من هبة لمستشفى أو غيره".وختم الأسعد قائلاً: "نحن حوالي الألف مراقب سنكون موجودين في أغلب المراكز الانتخابية في كل الدوائر الانتخابية".

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العالم العربي