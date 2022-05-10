أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
أقامت وزارة التربية السورية والسفارة الروسية بدمشق احتفالية خاصة بالذكرى الـ 77 للنصر على النازية في دار الأسد للثقافة والفنون "أوبرا دمشق".
وتخلل الاحتفالية فقرات غنائية ومسرحية باللغة الروسية، أداها التلاميذ والطلاب الدارسون للغة الروسية وطلاب هيئة مدارس أبناء الشهداء ودار الأمان للأيتام في طرطوس، إلى جانب طلاب من قسم اللغة الروسية بجامعة دمشق.
وحضر الاحتفالية وزير التربية السوري ومعاونيه والقائم بأعمال السفارة الروسية إيلدار كوربانوف، ورئيس المركز الروسي للمصالحات الأدميرال أليك فلادميروفيتش غورافلوف، ومدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري، ومدير المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب.
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
© Sputnik . Mohammad Damourأوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
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© Sputnik . Mohammad Damour
أوبرا دمشق تحتفي بعيد النصر على النازية
كما حضر الاحتفال رؤساء منظمات نقابية وشعبية ودبلوماسيون وعسكريون وممثلو الجالية الروسية وغيرهم.