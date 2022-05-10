https://arabic.sputniknews.com/20220510/إسبانيا-إقالة-مديرة-المخابرات-بعد-زرع-برنامج-تجسس-إسرائيلي-على-هاتف-رئيس-الوزراء-1062055060.html

إسبانيا... إقالة مديرة المخابرات بعد زرع برنامج تجسس إسرائيلي على هاتف رئيس الوزراء

إسبانيا... إقالة مديرة المخابرات بعد زرع برنامج تجسس إسرائيلي على هاتف رئيس الوزراء

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية أقالت مديرة أعلى وكالة مخابرات وسط حالتين منفصلتين لقرصنة الهواتف المحمولة الخاصة بالسياسيين. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T10:43+0000

2022-05-10T10:43+0000

2022-05-10T10:43+0000

بيغاسوس

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101757/40/1017574094_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_ed4c80e5a0043c1d038def5f22abd06e.jpg

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية EFE إن الحكومة أقالت مديرة جهاز المخابرات الإسبانية (CNI) باس إستيبان بعد الكشف الأسبوع الماضي عن "إصابة" الهاتفين المحمولين لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز العام الماضي ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".وأضافت أنه تم الإبلاغ في الشهر الماضي أيضا عن زرع برنامج بيغاسوس على هواتف أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية الكتالونية في إسبانيا، على ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء إعلانا رسميا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.واعترفت إستيبان الأسبوع الماضي في لجنة مغلقة بالبرلمان الإسباني بأن وكالتها اخترقت بشكل قانوني هواتف العديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.وتخضع وكالتها أيضا للتدقيق بسبب ما كشفت عنه الحكومة مؤخرا من أن الهواتف المحمولة لكل من رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع مخترقة أيضا ببرنامج التجسس من قبل قوة "خارجية".أصبحت إستيبان البالغة من العمر 64 عاما أول امرأة تترأس CNI في يوليو/تموز 2019، أولا على أساس مؤقت قبل أن يصبح تعيينها دائما في فبراير/شباط 2020.وتلقى سلف إستيبان انتقادات لفشله في عام 2017 في وقف استعدادات الانفصاليين الكتالونيين لإجراء استفتاء على الاستقلال اعتبرته المحاكم الإسبانية العليا غير قانوني.تم شجب الاختراق المزعوم لهواتف أكثر من 60 من السياسيين والمحامين والناشطين الكتالونيين الشهر الماضي في تقرير صادر عن مجموعة الحقوق الرقمية Citizen Lab ومقرها كندا.قائمة الهواتف التي يُزعم أنها مخترقة ببرنامج بيغاسوس والتي تقول شركة NSO الإسرائيلية إنها تبيعه فقط للوكالات الحكومية، تشمل الرئيس الإقليمي الحالي لشمال شرق كتالونيا.غالبا ما كان ائتلاف الأقلية اليسارية بزعامة سانشيز يعتمد على أصوات البرلمان من الأحزاب الانفصالية الكتالونية، التي هددت بسحب دعمها إذا لم تقبل الحكومة مسؤوليتها عن القرصنة.دافعت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، التي كان هاتفها ضحية عملية اختراق منفصلة من قبل جهات غير معروفة، عن استهداف السياسيين الكتالونيين لتورطهم في مؤامرة انفصالية حاولت وفشلت في فصل كتالونيا عن بقية إسبانيا قبل خمس سنوات.في أعقاب عمليات اختراق هواتف السياسيين الكتالونيين، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن عمليات مسح لهواتف رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع كشفت عن إصابتهما ببرنامج تجسس Pegasus في مايو/أيار ويونيو/حزيران من عام 2021. وقالت إن الجاني غير معروف.

https://arabic.sputniknews.com/20211012/رئيس-وزراء-إسبانيا-يدعو-الكتالونيين-إلى-الوحدة-عبر-تويتر-1050413104.html

https://arabic.sputniknews.com/20220207/إسرائيل-تعلن-إجراء-تحقيق-بسبب-فضيحة-بيغاسوس-1058151555.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بيغاسوس, أخبار العالم الآن