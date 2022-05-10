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https://arabic.sputniknews.com/20220510/إصابة-الأمين-العام-لحلف-الناتو-بكورونا-1062076225.html
إصابة الأمين العام لحلف "الناتو" بكورونا
إصابة الأمين العام لحلف "الناتو" بكورونا
أعلنت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إصابة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بفيروس كورونا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T20:09+0000
2022-05-10T20:09+0000
حلف الأطلسي
فيروس كورونا
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وقالت اوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن ستولتنبرغ " ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" قد تم تطعيمه بشكل وكامل ويعاني من أعراض خفيفة.وأضافت أن الأمين العام للحلف سيواصل أداء واجباته بالعمل من المنزل مراعيا الإرشادات الطبية البلجيكية.من المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف "الناتو" اجتماعا غير رسمي في العاصمة الألمانية برلين في نهاية الأسبوع الجاري.
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حلف الأطلسي, فيروس كورونا

إصابة الأمين العام لحلف "الناتو" بكورونا

20:09 GMT 10.05.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أعلنت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إصابة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بفيروس كورونا.
وقالت اوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن ستولتنبرغ " ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" قد تم تطعيمه بشكل وكامل ويعاني من أعراض خفيفة.
وأضافت أن الأمين العام للحلف سيواصل أداء واجباته بالعمل من المنزل مراعيا الإرشادات الطبية البلجيكية.
من المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف "الناتو" اجتماعا غير رسمي في العاصمة الألمانية برلين في نهاية الأسبوع الجاري.
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