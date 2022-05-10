https://arabic.sputniknews.com/20220510/إصابة-الأمين-العام-لحلف-الناتو-بكورونا-1062076225.html
إصابة الأمين العام لحلف "الناتو" بكورونا
إصابة الأمين العام لحلف "الناتو" بكورونا
أعلنت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إصابة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بفيروس كورونا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T20:09+0000
2022-05-10T20:09+0000
2022-05-10T20:09+0000
حلف الأطلسي
فيروس كورونا
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وقالت اوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن ستولتنبرغ " ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" قد تم تطعيمه بشكل وكامل ويعاني من أعراض خفيفة.وأضافت أن الأمين العام للحلف سيواصل أداء واجباته بالعمل من المنزل مراعيا الإرشادات الطبية البلجيكية.من المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف "الناتو" اجتماعا غير رسمي في العاصمة الألمانية برلين في نهاية الأسبوع الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حلف الأطلسي, فيروس كورونا
إصابة الأمين العام لحلف "الناتو" بكورونا
تابعنا عبر
أعلنت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إصابة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بفيروس كورونا.
وقالت اوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم الحلف في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن ستولتنبرغ " ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" قد تم تطعيمه بشكل وكامل ويعاني من أعراض خفيفة.
وأضافت أن الأمين العام للحلف
سيواصل أداء واجباته بالعمل من المنزل مراعيا الإرشادات الطبية البلجيكية.
من المقرر أن يعقد وزراء خارجية حلف "الناتو" اجتماعا غير رسمي في العاصمة الألمانية برلين في نهاية الأسبوع الجاري.