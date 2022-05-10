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https://arabic.sputniknews.com/20220510/إعلام-اقتحام-حرم-وزارة-الداخلية-الللبنانية-من-قبل-عشرات-المتقاعدين-في-قوى-الأمن-1062052038.html
إعلام: اقتحام حرم وزارة الداخلية الللبنانية من قبل عشرات المتقاعدين في قوى الأمن
إعلام: اقتحام حرم وزارة الداخلية الللبنانية من قبل عشرات المتقاعدين في قوى الأمن
قالت تقارير إعلامية إن عشرات المتقاعدين من قوى الأمن اللبناني قد أقدموا على اقتحام حرم وزارة الداخلية للمطالبة بـ"حقوقهم". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T09:19+0000
2022-05-10T09:19+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لموقع الجديد اللبناني، فإن عشرات من المتقاعدين اقتحموا البوابة الرئيسية الخارجية في ​وزارة الداخلية​، ودخلوا إلى حرم الوزارة الخارجي.وقال المقتحمون إن سبب ما أقدموا عليه يعود إلى "مماطلة وزير الداخلية ​بسام مولوي​ في لقائهم والاستماع إلى مطالبهم".وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المقتحمين قرروا الاعتصام في باحة الوزارة لتحقيق مطالبهم التي تتلخص في "استشفاء وطبابة ومدارس".وفي حين شدد المعتصمون على أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى يتم تحقيق مطالبهم، قامت قوات الأمن اللبنانية بإغلاق الطريق المؤدي إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث زحام شديد في المنطقة المحيطة بمقر الوزارة.
أخبار لبنان
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أخبار لبنان

إعلام: اقتحام حرم وزارة الداخلية الللبنانية من قبل عشرات المتقاعدين في قوى الأمن

09:19 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قالت تقارير إعلامية إن عشرات المتقاعدين من قوى الأمن اللبناني قد أقدموا على اقتحام حرم وزارة الداخلية للمطالبة بـ"حقوقهم".
ووفقا لموقع الجديد اللبناني، فإن عشرات من المتقاعدين اقتحموا البوابة الرئيسية الخارجية في ​وزارة الداخلية​، ودخلوا إلى حرم الوزارة الخارجي.
وقال المقتحمون إن سبب ما أقدموا عليه يعود إلى "مماطلة وزير الداخلية ​بسام مولوي​ في لقائهم والاستماع إلى مطالبهم".
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المقتحمين قرروا الاعتصام في باحة الوزارة لتحقيق مطالبهم التي تتلخص في "استشفاء وطبابة ومدارس".
وفي حين شدد المعتصمون على أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى يتم تحقيق مطالبهم، قامت قوات الأمن اللبنانية بإغلاق الطريق المؤدي إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث زحام شديد في المنطقة المحيطة بمقر الوزارة.
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