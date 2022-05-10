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https://arabic.sputniknews.com/20220510/إيرادات-الموازنة-المصرية-الجديدة-نحو-77-من-الضرائب-1062062345.html
إيرادات الموازنة المصرية الجديدة... نحو 77% من الضرائب
إيرادات الموازنة المصرية الجديدة... نحو 77% من الضرائب
استحوذت الضرائب على "نصيب الأسد" من الإيرادات المتوقع جمعها في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، إذ بلغت نسبتها 76.8% من إجمالي الإيرادات، بحسب إعلام محلي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:56+0000
2022-05-10T13:56+0000
مصر
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وتوقعت وزارة المالية المصرية، بحسب البيان المالي، أن ترتفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجديد 18.9% لتصل إلى 1.16 تريليون جنيه، في مقابل 983 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، حسبما أفاد موقع "مصراوي".وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب التريليون جنيه.وبشكل عام، توقعت المالية، ارتفاع الإيرادات العامة للموازنة الجديدة بـ 11.2%، مقارنة بالعام المالي الجاري، لتسجل 1.51 تريليون جنيه.تفصيلا، سترتفع حصيلة الضريبة العامة بنسبة 18.6% مقارنة بالعام المالي الجاري، لتصل إلى 589.5 مليار جنيه، فيما ستزيد الضريبة على القيمة المضافة 22.2% لتبلغ 477.5 مليار جنيه، بينما ترتفع حصيلة الضرائب الجمركية 8.5% لتصل إلى 46 مليار جنيه، وستصل حصيلة باقي الإيرادات الضريبية 55.6 مليار جنيه بارتفاع 5.7% عن العام المالي الجاري.وتُحصل الحكومة المصرية إيرادات أخرى غير ضريبية، لكن يتوقع أن تتراجع 8.5% لتصل إلى 348.1 مليار جنيه، أهمها إيرادات قناة السويس.وأمس الاثنين، أعلن وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب المصري، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، والتي بلغت المصروفات فيها 2.071 تريليون جنيه (نحو 112 مليار دولار، فيما استهدفت إيرادات بقيمة 1.518 تريليون جنيه (نحو 82 مليار دولار).وكشفت المعطيات عن رفع مخصصات الدعم النقدي بقيمة ملياري جنيه (108.3 مليون دولار) خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/مصر-رفع-مخصصات-الدعم-النقدي-ملياري-جنيه-في-العام-المالي-المقبل-1062015436.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/مصر-تستهدف-زيادة-الأجور-وخفض-الديون-وتقليص-عجز-الموزانة-في-العام-المالي-المقبل-1062020124.html
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مصر, أخبار مصر الآن

إيرادات الموازنة المصرية الجديدة... نحو 77% من الضرائب

13:56 GMT 10.05.2022
© HAYAM ADELسوق العتبة الشعبي في مصر
سوق العتبة الشعبي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© HAYAM ADEL
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استحوذت الضرائب على "نصيب الأسد" من الإيرادات المتوقع جمعها في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، إذ بلغت نسبتها 76.8% من إجمالي الإيرادات، بحسب إعلام محلي.
وتوقعت وزارة المالية المصرية، بحسب البيان المالي، أن ترتفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجديد 18.9% لتصل إلى 1.16 تريليون جنيه، في مقابل 983 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، حسبما أفاد موقع "مصراوي".
سوق الفاكهة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
مصر... رفع مخصصات الدعم النقدي ملياري جنيه في العام المالي المقبل
أمس, 09:43 GMT
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب التريليون جنيه.
وبشكل عام، توقعت المالية، ارتفاع الإيرادات العامة للموازنة الجديدة بـ 11.2%، مقارنة بالعام المالي الجاري، لتسجل 1.51 تريليون جنيه.
تفصيلا، سترتفع حصيلة الضريبة العامة بنسبة 18.6% مقارنة بالعام المالي الجاري، لتصل إلى 589.5 مليار جنيه، فيما ستزيد الضريبة على القيمة المضافة 22.2% لتبلغ 477.5 مليار جنيه، بينما ترتفع حصيلة الضرائب الجمركية 8.5% لتصل إلى 46 مليار جنيه، وستصل حصيلة باقي الإيرادات الضريبية 55.6 مليار جنيه بارتفاع 5.7% عن العام المالي الجاري.
وتُحصل الحكومة المصرية إيرادات أخرى غير ضريبية، لكن يتوقع أن تتراجع 8.5% لتصل إلى 348.1 مليار جنيه، أهمها إيرادات قناة السويس.
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
مصر تستهدف زيادة الأجور وخفض الديون وتقليص عجز الموزانة في العام المالي المقبل
أمس, 11:27 GMT
وأمس الاثنين، أعلن وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب المصري، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، والتي بلغت المصروفات فيها 2.071 تريليون جنيه (نحو 112 مليار دولار، فيما استهدفت إيرادات بقيمة 1.518 تريليون جنيه (نحو 82 مليار دولار).
وكشفت المعطيات عن رفع مخصصات الدعم النقدي بقيمة ملياري جنيه (108.3 مليون دولار) خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي.
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