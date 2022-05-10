https://arabic.sputniknews.com/20220510/إيران-تنشر-صورا-دقيقة-للأرض-التقطها-للمرة-الأولى-القمر-الصناعي-المحلي-نور2--1062050153.html

إيران تنشر صورا دقيقة للأرض التقطها للمرة الأولى القمر الصناعي المحلي "نور2"

إيران تنشر صورا دقيقة للأرض التقطها للمرة الأولى القمر الصناعي المحلي "نور2"

نشر وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أولى الصور الملوّنة والواضحة التي أرسلها القمر الاصناعي الإيراني "نور2" لسطح الأرض من مداره في الفضاء. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T08:12+0000

2022-05-10T08:12+0000

2022-05-10T08:12+0000

أخبار إيران

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وقال الوزير الإيراني، عبر حسابه على "إنستغرام": "من كان يصدّق في يوم من الأيام أن يصبح قمر صناعي إيراني على بعد 500 كيلومتر من الأرض، قادرا على التقاط الصور الملونة من كارفة أرجاء الكرة الاأضية وإرسالها إلى المحطات الأرضية التي هي أيضا بنيت بسواعد الشباب الإيرانيين".وتساءل: "من كان يصدق انضمام إيران إلى نادي الدول الحائزة على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية؟"، مضيفا أن "تقنية صنع الأقمار الصناعية وإرسالها واستقرارها في مدار الأرض وتشغيلها واستخدامها العملي أصبحت الآن في يد العلماء الإيرانيين".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مؤخرا، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع"، مشيرة أنه "تم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، "الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء".وقال سلامي، خلال مشاركته في مراسم إطلاق القمر الصناعي "نور 2" في المدار، إن "إيران أول بلد مسلم يضع قمرا صناعيا في المدار"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز ليس مجرد عمل تقني وإنما التغلب على الإرادات التي كانت تحاول منعنا من الوصول للفضاء".

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