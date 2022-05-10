عربي
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
https://arabic.sputniknews.com/20220510/إيران-تهاجم-تركيا-ليس-من-المقبول-أن-تقوم-بإجراءات-تكون-نتيجتها-مشاكل-للشعب-الإيراني-وشعوب-المنطقة-1062048264.html
إيران تهاجم تركيا: ليس من المقبول أن تقوم بإجراءات تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة
إيران تهاجم تركيا: ليس من المقبول أن تقوم بإجراءات تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أنه "ليس من المقبول لإيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T06:42+0000
2022-05-10T06:43+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_81334c33aad438d1d68305c30a01cbb5.jpg
وقال عبد اللهيان، خلال كلمته أمام البرلمان، إنه "طرح هذا الموضوع 3 مرات مع وزير الخارجية التركي خلال لقاءات حضورية في نيويورك وطهران لبذل اهتمام جاد من منطلق الجيرة بمسألة بناء السدود على نهر آراس"، وذلك حسب وكالة الأنياء الإيرانية- إرنا.وأشار إلى أنه "ليس هناك أي اتفاق ثنائي بين إيران وتركيا في مجال بناء السدود، قائلا: إن "المسؤولين الأتراك يقولون بأن بناء السدود يجري في المناطق الجبلية من أجل توليد الطاقة الكهرومائية".وأضاف: "لقد أعلنا احتجاجنا لتركيا في هذا الصدد"، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة حدودية مشتركة في مجال المياه للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.وتابع: "هناك فريق من خبراء وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الإيرانية قام بزيارة إلى تركيا ومن المقرر أن يزور وفد من تركيا إيران قريبا"، مردفا أن "جميع الاجراءات القانونية والسياسية بين إيران وتركيا قد أنجزت بهذا الصدد.وعن سبب عدم رفع إيران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي، قال عبد اللهيان، "لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بإمكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها إلا أن المتاح اليوم هو متابعة القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في اطار العلاقات الدبلوماسية".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أعلن مؤخرا أن الإجراء التركي ببناء سد على نهر دجلة يجب أن يتماشى مع النهج العالمي لإدارة المياه.وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "الإجراء التركي ببناء سد على نهر دجلة يجب أن يتماشى مع النهج العالمي لإدارة المياه وأن يراعي البعد البشري والبيئة وحقوق المياه لباقي الدول".وأضاف خطيب زاده: "الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التركي إلى إيران اليوم تهدف لبحث العلاقات الثنائية".يشار إلى أن ملف المياه من أبرز الملفات بين البلدين، حيث يرغب العراق في الاتفاق على بروتوكول مع إيران لتقاسم المياه، لما يعانيه مؤخرا من شح فيها.وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/السفير-التركي-لدى-العراق-يؤكد-هدف-بلاده-من-بناء-السدود--1050643009.html
https://arabic.sputniknews.com/20211026/العراق-يعد-ملفا-لمقاضاة-إيران-أمام-محكمة-العدل-الدولية-بسبب-استغلالها-المياه-1050540860.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_182bf5cb40c5f5fc7c2c9cbea9ef842f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

إيران تهاجم تركيا: ليس من المقبول أن تقوم بإجراءات تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة

06:42 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 10.05.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أنه "ليس من المقبول لإيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة".
وقال عبد اللهيان، خلال كلمته أمام البرلمان، إنه "طرح هذا الموضوع 3 مرات مع وزير الخارجية التركي خلال لقاءات حضورية في نيويورك وطهران لبذل اهتمام جاد من منطلق الجيرة بمسألة بناء السدود على نهر آراس"، وذلك حسب وكالة الأنياء الإيرانية- إرنا.
منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
السفير التركي لدى العراق يؤكد هدف بلاده من بناء السدود
7 نوفمبر 2021, 14:08 GMT
وأشار إلى أنه "ليس هناك أي اتفاق ثنائي بين إيران وتركيا في مجال بناء السدود، قائلا: إن "المسؤولين الأتراك يقولون بأن بناء السدود يجري في المناطق الجبلية من أجل توليد الطاقة الكهرومائية".
وأضاف: "لقد أعلنا احتجاجنا لتركيا في هذا الصدد"، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة حدودية مشتركة في مجال المياه للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وتابع: "هناك فريق من خبراء وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الإيرانية قام بزيارة إلى تركيا ومن المقرر أن يزور وفد من تركيا إيران قريبا"، مردفا أن "جميع الاجراءات القانونية والسياسية بين إيران وتركيا قد أنجزت بهذا الصدد.
وعن سبب عدم رفع إيران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي، قال عبد اللهيان، "لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بإمكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها إلا أن المتاح اليوم هو متابعة القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في اطار العلاقات الدبلوماسية".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أعلن مؤخرا أن الإجراء التركي ببناء سد على نهر دجلة يجب أن يتماشى مع النهج العالمي لإدارة المياه.
وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "الإجراء التركي ببناء سد على نهر دجلة يجب أن يتماشى مع النهج العالمي لإدارة المياه وأن يراعي البعد البشري والبيئة وحقوق المياه لباقي الدول".
رحلة البحث عن ضحايا ابتلعهم نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2021
العراق يعد ملفا لمقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استغلالها المياه
26 أكتوبر 2021, 13:42 GMT
وأضاف خطيب زاده: "الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية التركي إلى إيران اليوم تهدف لبحث العلاقات الثنائية".
يشار إلى أن ملف المياه من أبرز الملفات بين البلدين، حيث يرغب العراق في الاتفاق على بروتوكول مع إيران لتقاسم المياه، لما يعانيه مؤخرا من شح فيها.
وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала