https://arabic.sputniknews.com/20220510/إيلون-ماسك-يصدم-لاعبا-سعوديا-بارزا-طالبه-بالاعتراف-بوجود-خالق-عظيم-ماذا-قال-1062053426.html
إيلون ماسك يصدم لاعبا سعوديا بارزا طالبه بالاعتراف بوجود خالق عظيم... ماذا قال
إيلون ماسك يصدم لاعبا سعوديا بارزا طالبه بالاعتراف بوجود خالق عظيم... ماذا قال
حدث سجال بين محمد المسحل، اللاعب السابق في فريق الاتفاق السعودي، والملياردير إيلون ماسك، حول تغريدة الأخير التي تطرق فيها إلى "الموت الغامض". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:06+0000
2022-05-10T10:06+0000
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وكان إيلون ماسك قد كتب تغريدة مثيرة للجدل قال فيها: "إذا مت في ظروف غامضة فإنه من الجيد معرفتكم جميعا"، ليعلق المسحل بتغريدة تفاعل معها آلاف المغردين.وكتب المسحل في تغريدته: "لن تموت قبل يومك يا إيلون. على أي حال أنت أو كنت شخصية فريدة في هذا العالم. أنا فقط أتساءل عن شيء واحد: كعبقري، ألم تدرك بعد أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم؟ إذا فعلت، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير. بوركت".ورد إيلون ماسك على المسحال: "شكرا لك، لكن لا مانع لدي من الذهاب للجحيم، إذا كانت هذه وجهتي فعلا، لأن الأغلبية الساحقة من البشر ستكون هناك".وتوقف السجال من جانب ماسك عند هذا الرد، بينما واصل المسحل التفاعل مع العديد من المغردين.وقال أحد المغردين للمسحل إنه يصدق "نواياه الطيبة" لكن مثل هذه التعليقات يعتبرها الكثير من الناس "نصيحة غير مرغوب فيها"، ليرد المسحل بأن ما فعله "أمر رباني لكل مسلم، فواجبنا كمسلمين الدعوة إلى دين الله الحق".
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العالم, تويتر
إيلون ماسك يصدم لاعبا سعوديا بارزا طالبه بالاعتراف بوجود خالق عظيم... ماذا قال
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حدث سجال بين محمد المسحل، اللاعب السابق في فريق الاتفاق السعودي، والملياردير إيلون ماسك، حول تغريدة الأخير التي تطرق فيها إلى "الموت الغامض".
وكان إيلون ماسك قد كتب تغريدة مثيرة للجدل قال فيها: "إذا مت في ظروف غامضة فإنه من الجيد معرفتكم جميعا"، ليعلق المسحل بتغريدة تفاعل معها آلاف المغردين.
وكتب المسحل في تغريدته: "لن تموت قبل يومك يا إيلون. على أي حال أنت أو كنت شخصية فريدة في هذا العالم. أنا فقط أتساءل عن شيء واحد: كعبقري، ألم تدرك بعد أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم؟ إذا فعلت، فتأكد من الاعتراف بذلك قبل خفقان قلبك الأخير. بوركت".
ورد إيلون ماسك على المسحال: "شكرا لك، لكن لا مانع لدي من الذهاب للجحيم، إذا كانت هذه وجهتي فعلا، لأن الأغلبية الساحقة من البشر ستكون هناك".
وتوقف السجال من جانب ماسك عند هذا الرد، بينما واصل المسحل التفاعل مع العديد من المغردين.
وقال أحد المغردين للمسحل إنه يصدق "نواياه الطيبة" لكن مثل هذه التعليقات يعتبرها الكثير من الناس "نصيحة غير مرغوب فيها"، ليرد المسحل بأن ما فعله "أمر رباني لكل مسلم، فواجبنا كمسلمين الدعوة إلى دين الله الحق".