https://arabic.sputniknews.com/20220510/استطلاع-رأي-إلى-من-ينحاز-فلسطينو-48-حال-هاجمت-دولة-عربية-إسرائيل--1062056515.html

استطلاع رأي.. إلى من ينحاز فلسطينو 48 حال هاجمت دولة عربية إسرائيل

استطلاع رأي.. إلى من ينحاز فلسطينو 48 حال هاجمت دولة عربية إسرائيل

كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي، اليوم الثلاثاء، ما إن كان فلسطينو 48، سينحازون إلى إسرائيل حال هوجمت من قبل دولة عربية من عدمه. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T11:31+0000

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2022-05-10T11:31+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وسئلت عينة من فلسطيني 48 (يحلمون جنسية إسرائيل)، عن موقفهم في ظل وجود حرب بين إسرائيل والدول العربية - حيث أكد 23% من المستطلعين أنهم سيؤيدون الدولة التي تهاجم إسرائيل، مقابل 26% قالوا إنهم سيؤيدون إسرائيل، في حين أجاب حوالي 51% أنهم لن يدعموا أي من الطرفين، وفق القناة 14 الإسرائيلية.فيما يتعلق بمسألة "حق الشعب اليهودي في العيش في إسرائيل"، قال 25% فقط إنهم يعتقدون أن للشعب اليهودي الحق في السيادة على أرض فلسطين التاريخية (إسرائيل حاليا)، في حين أن أغلبية كبيرة من حوالي 75% من فلسطيني 48 يعتقدون أنه ليس هناك مبرر لليهود للسيادة على الأرض.فيما يتعلق بمسألة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية، يظهر الغالبية العظمى من الجمهور عدم الثقة في الشرطة: حوالي 66% من جميع المواطنين الإسرائيليين لا يثقون بالشرطة، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 73% لدى فلسطيني 48.وأبدى 61% من الجمهور الإسرائيلي بشكل عام تخوفه من مصير إسرائيل: 43% من فلسطيني 48 و69% من اليهود.وبحسب آخر إحصاء رسمي، تم نشره الأسبوع الماضي، يبلغ عدد سكان إسرائيل 9 ملايين و506 آلاف مواطن، من بينهم 7.02 مليون يهودي يمثلون 73.9% من السكان، ومليونا عربي، أكثر من خُمس عدد السكان؛ و478 ألفا ينتمون لمجموعات أخرى، ويمثلون نسبة 5% من السكان.

https://arabic.sputniknews.com/20210817/لماذا-تتصاعد-الجريمة-في-المدن-العربية-بإسرائيل-وهل-يساهم-برنامج-بينت-في-مواجهتها؟-1049869654.html

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