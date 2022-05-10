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https://arabic.sputniknews.com/20220510/اشتية-يطالب-بإنهاء-الاحتلال-ووقف-الاستيطان--1062079389.html
اشتية يطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان
اشتية يطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان والإفراج عن الأموال المحتجزة لدى... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T21:55+0000
2022-05-10T21:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في اجتماع الدول المانحة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وطالب اشتية بوقف الإجراءات الأحادية وعدوان المستوطنين، وتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والحفاظ على الأمر القائم والتاريخي في القدس.وأكد على ضرورة تطبيق المجتمع الدولي لمعايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال حيثما كان، والعمل على خلق أفق سياسي وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة.وأشار إلى أن إسرائيل كانت قد تعهدت بتجنب أي إجراء يجحف بقضايا الحل النهائي، مؤكدا أن "الاستيطان يدمر قضايا الحل النهائي".وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج عن أموال "المقاصة" المحتجزة لدى إسرائيل وتحويلها للخزينة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/فلسطين-مقتل-شاب-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1061998013.html
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أخبار فلسطين اليوم

اشتية يطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان

21:55 GMT 10.05.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© REUTERS / POOL
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان والإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل.
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها في اجتماع الدول المانحة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وطالب اشتية بوقف الإجراءات الأحادية وعدوان المستوطنين، وتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والحفاظ على الأمر القائم والتاريخي في القدس.
وأكد على ضرورة تطبيق المجتمع الدولي لمعايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال حيثما كان، والعمل على خلق أفق سياسي وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة.
وأشار إلى أن إسرائيل كانت قد تعهدت بتجنب أي إجراء يجحف بقضايا الحل النهائي، مؤكدا أن "الاستيطان يدمر قضايا الحل النهائي".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج عن أموال "المقاصة" المحتجزة لدى إسرائيل وتحويلها للخزينة الفلسطينية.
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