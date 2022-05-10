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اكتشاف مذهل في أعماق المحيط... فيديو لطريق غامض حير العلماء
اكتشاف مذهل في أعماق المحيط... فيديو لطريق غامض حير العلماء
قادت جهود بحثية مجموعة من العلماء إلى اكتشاف مذهل، قبالة هاواي في أعماق المحيط الهادئ، نقله فريق البحث على الهواء مباشرة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:09+0000
2022-05-10T13:09+0000
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واعتقد العلماء للوهلة الأولى أنهم اكتشفوا الطريق المؤدية إلى قارة أطلانطس الأسطورية التي ذكرها أفلاطون وألهمت كثيراً من الكتاب ومنتجي أفلام الخيال العلمي، حيث كان الاكتشاف طريقا غامضا معبّدا بالطوب الأحمر، شمال غرب الأرخبيل، على عمق حوالي 3 آلاف متر في قاع المحيط.ونشر الفريق مقطع فيديو على قناته في يوتيوب في 29 أبريل/نيسان 2022 يوضح اكتشافهم بالإضافة إلى عينات من الصخور التي تشكل هذا الطريق.ويتعلق الأمر في الحقيقة بمجرد نتيجة جيولوجية للنشاط البركاني القديم، لكن الفريق لا يزال مندهشا من هذا الطريق الغامض وكذلك من كل الاكتشافات الأخرى.من أجل معرفة المزيد عن هذا الاكتشاف يسعى الفريق الآن إلى جلب ما يشبه المسار تحت الماء والقيام بعملية سيتم تصويرها وبثها مباشرة على موقع الفريق.خلال الشهر الماضي، تمكن الطاقم العلمي من اكتشاف العديد من الكائنات التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن تحت الماء والتي وصفوها بأنها "جذابة للغاية".
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مجتمع, منوعات

اكتشاف مذهل في أعماق المحيط... فيديو لطريق غامض حير العلماء

13:09 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNAسائح يغطس بالقرب من تمثال مسيح الأعماق محاطا بمرجان ميت على قاع المحيط في مضيق فلوريدا بالقرب من كي لارجو، فلوريدا، أمريكا
سائح يغطس بالقرب من تمثال مسيح الأعماق محاطا بمرجان ميت على قاع المحيط في مضيق فلوريدا بالقرب من كي لارجو، فلوريدا، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNA
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قادت جهود بحثية مجموعة من العلماء إلى اكتشاف مذهل، قبالة هاواي في أعماق المحيط الهادئ، نقله فريق البحث على الهواء مباشرة.
واعتقد العلماء للوهلة الأولى أنهم اكتشفوا الطريق المؤدية إلى قارة أطلانطس الأسطورية التي ذكرها أفلاطون وألهمت كثيراً من الكتاب ومنتجي أفلام الخيال العلمي، حيث كان الاكتشاف طريقا غامضا معبّدا بالطوب الأحمر، شمال غرب الأرخبيل، على عمق حوالي 3 آلاف متر في قاع المحيط.
ونشر الفريق مقطع فيديو على قناته في يوتيوب في 29 أبريل/نيسان 2022 يوضح اكتشافهم بالإضافة إلى عينات من الصخور التي تشكل هذا الطريق.
ويتعلق الأمر في الحقيقة بمجرد نتيجة جيولوجية للنشاط البركاني القديم، لكن الفريق لا يزال مندهشا من هذا الطريق الغامض وكذلك من كل الاكتشافات الأخرى.
من أجل معرفة المزيد عن هذا الاكتشاف يسعى الفريق الآن إلى جلب ما يشبه المسار تحت الماء والقيام بعملية سيتم تصويرها وبثها مباشرة على موقع الفريق.
خلال الشهر الماضي، تمكن الطاقم العلمي من اكتشاف العديد من الكائنات التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن تحت الماء والتي وصفوها بأنها "جذابة للغاية".
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