https://arabic.sputniknews.com/20220510/الأمم-المتحدة-تؤكد-أن-لديها-معلومات-موثوقة-حول-تعذيب-القوات-الأوكرانية-للأسرى-الروس-1062072645.html

الأمم المتحدة تؤكد أن لديها "معلومات موثوقة" حول تعذيب القوات الأوكرانية للأسرى الروس

الأمم المتحدة تؤكد أن لديها "معلومات موثوقة" حول تعذيب القوات الأوكرانية للأسرى الروس

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة حصلت على معلومات موثوقة حول قيام القوات... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T18:11+0000

2022-05-10T18:11+0000

2022-05-10T18:11+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت بوغنر، في بيان صحفي: "تلقينا معلومات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب المنتمين إلى القوات المسلحة الروسية".وأضافت: "هذا التعذيب ينتهك القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي".ومؤخرا، أكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس، لكن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تلاحظ ذلك.وفي 17 مارس/آذار الماضي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية (مراقبة حقوق الإنسان)، السلطات الأوكرانية إلى التوقف عن نشر مقاطع فيديو لأسرى روس على الشبكات الاجتماعية وانتهاك حقوقهم.ودعت روسيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمطالبة كييف بضمان وصول الصليب الأحمر إلى الأسرى الروس، من أجل تسجيل ظروف الاحتجاز وإجراء فحص طبي لهم، مع نقل وثائق الإبلاغ لاحقاً إلى الجانب الروسي والمنظمات الدولية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا

https://arabic.sputniknews.com/20220330/البنتاغون-تعلق-على-فيديوهات-تعذيب-الأسرى-في-أوكرانيا-وتدعو-إلى-الامتثال-لاتفاقيات-جنيف-1060673298.html

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة