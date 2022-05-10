عربي
مصدر روسي يكشف هدف زيلينسكي من الهجوم "الانتحاري" على جزيرة زميني رغم معارضة هيئة الأركان له
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الأمم-المتحدة-تؤكد-أن-لديها-معلومات-موثوقة-حول-تعذيب-القوات-الأوكرانية-للأسرى-الروس-1062072645.html
الأمم المتحدة تؤكد أن لديها "معلومات موثوقة" حول تعذيب القوات الأوكرانية للأسرى الروس
الأمم المتحدة تؤكد أن لديها "معلومات موثوقة" حول تعذيب القوات الأوكرانية للأسرى الروس
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة حصلت على معلومات موثوقة حول قيام القوات... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:11+0000
2022-05-10T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060552001_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0bd638c45cd57989349dfe5c36946ff8.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بوغنر، في بيان صحفي: "تلقينا معلومات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب المنتمين إلى القوات المسلحة الروسية".وأضافت: "هذا التعذيب ينتهك القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي".ومؤخرا، أكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس، لكن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تلاحظ ذلك.وفي 17 مارس/آذار الماضي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية (مراقبة حقوق الإنسان)، السلطات الأوكرانية إلى التوقف عن نشر مقاطع فيديو لأسرى روس على الشبكات الاجتماعية وانتهاك حقوقهم.ودعت روسيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمطالبة كييف بضمان وصول الصليب الأحمر إلى الأسرى الروس، من أجل تسجيل ظروف الاحتجاز وإجراء فحص طبي لهم، مع نقل وثائق الإبلاغ لاحقاً إلى الجانب الروسي والمنظمات الدولية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220330/البنتاغون-تعلق-على-فيديوهات-تعذيب-الأسرى-في-أوكرانيا-وتدعو-إلى-الامتثال-لاتفاقيات-جنيف-1060673298.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060552001_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_107ceab0394ea3c65a1ddd03578e1da0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تؤكد أن لديها "معلومات موثوقة" حول تعذيب القوات الأوكرانية للأسرى الروس

18:11 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Victor Antoniuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022
قوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Victor Antoniuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة حصلت على معلومات موثوقة حول قيام القوات الأوكرانية بتعذيب الأسرى الروس.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بوغنر، في بيان صحفي: "تلقينا معلومات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب المنتمين إلى القوات المسلحة الروسية".

وأضافت: "هذا التعذيب ينتهك القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي".

ومؤخرا، أكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس، لكن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تلاحظ ذلك.

وفي 17 مارس/آذار الماضي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية (مراقبة حقوق الإنسان)، السلطات الأوكرانية إلى التوقف عن نشر مقاطع فيديو لأسرى روس على الشبكات الاجتماعية وانتهاك حقوقهم.

ودعت روسيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر لمطالبة كييف بضمان وصول الصليب الأحمر إلى الأسرى الروس، من أجل تسجيل ظروف الاحتجاز وإجراء فحص طبي لهم، مع نقل وثائق الإبلاغ لاحقاً إلى الجانب الروسي والمنظمات الدولية.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البنتاغون تعلق على فيديوهات تعذيب الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا
30 مارس, 22:37 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала