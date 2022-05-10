https://arabic.sputniknews.com/20220510/الإذاعة-العبرية-تكشف-عن-فشل-عملياتي-خطير-في-الجيش-الإسرائيلي-1062071381.html
الإذاعة العبرية تكشف عن "فشل" عملياتي خطير في الجيش الإسرائيلي
الإذاعة العبرية تكشف عن "فشل" عملياتي خطير في الجيش الإسرائيلي
كشفت مراقب الدولة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن "فشل" عملياتي خطير داخل الجيش الإسرائيلي. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T17:29+0000
2022-05-10T17:29+0000
2022-05-10T17:29+0000
إسرائيل
أخبار الضفة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقرير لمراقب الدولة، أن الجيش الإسرائيلي سجل فشلا عملياتيا خطيرا في الضفة الغربية وفي المنطقة الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، أيضا.وأفاد التقرير بأن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين لم يخصصا ميزانية كافية للمكونات الأمنية في مستوطنات الضفة الغربية، من حيث البنية التحتية أو السياج الأمني أو المعدات العسكرية، من خلال فجوة اقتصادية أو ثغرة في ميزانية هذه المستوطنات بقيمة 470 مليون شيكل.وأكد التقرير أن مستوطنات الشمال وبلداته الإسرائيلية وكذلك الحدود مع قطاع غزة مثلت فجوة اقتصادية في ميزانية الدفاع تقدر بـ 110 مليون شيكل، حيث أوضح المراقب المالي للدولة أن هذا الأمر يعتبر بمثابة "فشل عملياتي خطير".وطالب المراقب المالي للدولة الإسرائيلية بتقديم خطة اقتصادية عسكرية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بهدف سد هذه الفجوات إلى مجلس الوزراء، سريعا.
إسرائيل
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الضفة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الإذاعة العبرية تكشف عن "فشل" عملياتي خطير في الجيش الإسرائيلي
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كشفت مراقب الدولة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن "فشل" عملياتي خطير داخل الجيش الإسرائيلي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقرير لمراقب الدولة، أن الجيش الإسرائيلي سجل فشلا عملياتيا خطيرا في الضفة الغربية وفي المنطقة الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، أيضا.
وأفاد التقرير بأن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين لم يخصصا ميزانية كافية للمكونات الأمنية في مستوطنات الضفة الغربية، من حيث البنية التحتية أو السياج الأمني أو المعدات العسكرية
، من خلال فجوة اقتصادية أو ثغرة في ميزانية هذه المستوطنات بقيمة 470 مليون شيكل.
وأكد التقرير أن مستوطنات الشمال وبلداته الإسرائيلية وكذلك الحدود مع قطاع غزة
مثلت فجوة اقتصادية في ميزانية الدفاع تقدر بـ 110 مليون شيكل، حيث أوضح المراقب المالي للدولة أن هذا الأمر يعتبر بمثابة "فشل عملياتي خطير".
وطالب المراقب المالي للدولة الإسرائيلية بتقديم خطة اقتصادية عسكرية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بهدف سد هذه الفجوات إلى مجلس الوزراء، سريعا.