https://arabic.sputniknews.com/20220510/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-نرفض-استضافة-المغرب-لنهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-ولن-نترك-الأهلي-1062049418.html

الاتحاد المصري لكرة القدم: نرفض استضافة المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا ولن نترك الأهلي

الاتحاد المصري لكرة القدم: نرفض استضافة المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا ولن نترك الأهلي

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، مساندته الكاملة للأهلي بشأن مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة النهائية في المغرب بعد... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T07:35+0000

2022-05-10T07:35+0000

2022-05-10T07:35+0000

نادي الأهلي

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وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، في تصريحات صحفية، "أقول لجمهور الأهلي لن نترك النادي في هذا الموقف"، مضيفا: "كذلك لن نضيع حق منتخب مصر بسبب موعد مباراة غينيا المقرر له يوم 2 يونيو، وذلك بعد نهائي إفريقيا بيومين فقط".وأضاف الدرندلي: "أرسلنا بالفعل خطابين للاتحاد الإفريقي من أجل الاعتراض على إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب خاصة أن الوداد اقترب من التأهل للنهائي"، متابعا: "كذلك سنرسل خطابا جديدا للاتحاد الإفريقي بشأن تضارب موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا مع مباراة نهائي إفريقيا، ما يؤخر انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب".وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء أمس الاثنين، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب بعد انسحاب السنغال.وقال كاف، في بيان رسمي، إنه "تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا".وأضاف أن "الاتحاد السنغالي لكرة القدم سحب بعد ذلك عرضه"، متابعا: "يسر كاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".في سياق متصل، قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إنه "يدرس إجراء تعديل جديد لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن "هناك مناقشات للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا لتحديد الفائز بكأس دوري أبطال أفريقيا، بدلاً من نهائي مباراة واحدة فقط".وكان النادي الأهلي المصري طلب، أمس الأحد، في بيان رسمي، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد.وحسب بيان النادي الأهلي، أرسل النادي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة.وكان فريق الوداد المغربي قد فاز خارج أرضه على بترو أتلتيكو 3-1 في ذهاب نصف النهائي، ليقترب من الوصول إلى المباراة النهائية، كما اقترب الأهلي بقوة نحو التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في القاهرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/كاف-يعلن-رسميا-إقامة-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-في-المغرب-في-30-مايو-الجاري-1062042296.html

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نادي الأهلي