https://arabic.sputniknews.com/20220510/البنك-الأوروبي-يقول-إن-اقتصاد-الأردن-تعافى-العام-الماضي-1062056854.html
البنك الأوروبي يقول إن اقتصاد الأردن تعافى العام الماضي
البنك الأوروبي يقول إن اقتصاد الأردن تعافى العام الماضي
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن اقتصاد الأردن تعافى العام الماضي 2021. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T11:47+0000
2022-05-10T11:47+0000
2022-05-10T11:47+0000
أخبار الأردن
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وحسب موقع "عمون نيوز" الأردني، فنتيجة التخفيف التدريجي للقيود الصحية، فمن المتوقع أن يصل نمو ناتج الأردن الإجمالي إلى 2.5% خلال العام المقبل. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الماضي 2.2 %، بدعم قوي من قطاعي التعدين والزراعة.وحسب تقرير البنك الأوروبي، هناك تعاف محدود في قطاع السياحة الأردني. ويتوقع التقرير أن يصل النمو إلى 2.5% في العام 2023، مع تعاف أكبر للقطاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
البنك الأوروبي يقول إن اقتصاد الأردن تعافى العام الماضي
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قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن اقتصاد الأردن تعافى العام الماضي 2021.
وحسب موقع "عمون نيوز
" الأردني، فنتيجة التخفيف التدريجي للقيود الصحية، فمن المتوقع أن يصل نمو ناتج الأردن الإجمالي إلى 2.5% خلال العام المقبل.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الماضي 2.2 %، بدعم قوي من قطاعي التعدين والزراعة.
وحسب تقرير البنك الأوروبي، هناك تعاف محدود في قطاع السياحة الأردني. ويتوقع التقرير أن يصل النمو إلى 2.5% في العام 2023، مع تعاف أكبر للقطاع.