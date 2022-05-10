https://arabic.sputniknews.com/20220510/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-6-فلسطينيين-في-مداهمات-ليلية-شمالي-الضفة--1062048071.html

الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في مداهمات ليلية شمالي الضفة

الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في مداهمات ليلية شمالي الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الليلة الماضية ستة فلسطينيين خلال مداهمات شمالي الضفة الغربية المحتلة بدعوى تورطهم في "عمليات إرهابية". 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T06:37+0000

2022-05-10T06:37+0000

2022-05-10T06:37+0000

إسرائيل

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وقال الجيش، في بيان نشره بحسابه على تويتر، صباح اليوم الثلاثاء: "عملت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، الليلة، في عدد من المراكز في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على اعتقال مطلوبين متهمين بضلوعهم في عمليات إرهابية، بما في ذلك في قرى قفين وعتيل ومدينة قلقيلية"، شمالي الضفة.وفجر أمس الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات للضفة الغربية اعتقل خلالها 15 فلسطينيا قال إنهم قدموا المساعدة لمنفذي هجمات شهدتها إسرائيل مؤخرا.ووقتها قال الجيش، إنه في إطار العملية ذاتها جرى اعتقال فلسطينيين اثنين في بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة والتي ينتمي إليها منفذي عملية إلعاد، بدعوى تقديم المساعدة لمنفذي العملية.وتابع: "في الوقت نفسه، عملت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قرية قراوة بني حسن (شمال) واعتقلت اثنين يشتبه في تقديمها المساعدة في إطلاق النار الذي وقع في أرئيل".كما نفذ الجيش الإسرائيلي، اقتحامات ليلية في مخيم بلاطة وفي قرى العايدة والولجة وبيت ريما وبلعين وعزون (قال إنه عثر فيها على مسدسين وسكينين) وقطنة وحزمة واعتقل "مطلوبين آخرين يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".وقتل 3 إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيان بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الماضي، قبل أن يتم اعتقالهما أمس الأول (الأحد) في إحدى الغابات القريبة.وفي 30 أبريل/نيسان الماضي قتل حارس أمن إسرائيلي برصاص فلسطينيين اثنين عند مدخل مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.وإجمالا قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس/ آذار، وردت إسرائيل بتنفيذ اغتيالات وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/إسرائيل-تعتقل-15-فلسطينيا-بالضفة-بدعوى-المساعدة-في-تنفيذ-هجمات-1062010925.html

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