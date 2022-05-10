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https://arabic.sputniknews.com/20220510/الحرس-الثوري-الإيراني-أعداؤنا-في-ورطة-وسنهزمهم-في-المستقبل-القريب-1062055398.html
الحرس الثوري الإيراني: أعداؤنا في ورطة وسنهزمهم في المستقبل القريب
الحرس الثوري الإيراني: أعداؤنا في ورطة وسنهزمهم في المستقبل القريب
اتهم الحرس الثوري الإيراني العدو بنشر الأكاذيب والشائعات بالاستمرار والعمل على عزل إيران وتفكيك اقتصادها، قائلا: "سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب". 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:53+0000
2022-05-10T10:53+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في كلمة له في طهران: "أعداؤنا في ورطة، ونحن اليوم أقوى من أي وقت مضى. سنتغلب على هذه الصعوبات ونتشارك أفراحنا. سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف سلامي: "لقد أراد العدو عزل إيران وتفكيك اقتصادها حتى ينزل الناس إلى الشوارع ومواجهة النظام، لكن الناس استطاعوا أن يخيبوا ويجمدوا كل آمال العدو".وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر في وقت سابق، الأعداء من رد حاسم يبعث على الندم، وبمستوى أكبر وأقوى، حال تهديهم المصالح والثروات الإيرانية في البحر.وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إن "جميع القوات العسكرية في إيران قد بلغت مستوى مناسبا من الجهوزية القتالية بفضل الله، وتنتظر صدور الأوامر لتنفيذها بفارغ الصبر"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-الصهيوني-سيلقى-ردودا-حاسمة-على-جرائمه-1059695143.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني: أعداؤنا في ورطة وسنهزمهم في المستقبل القريب

10:53 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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اتهم الحرس الثوري الإيراني العدو بنشر الأكاذيب والشائعات بالاستمرار والعمل على عزل إيران وتفكيك اقتصادها، قائلا: "سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب".
وقال القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في كلمة له في طهران: "أعداؤنا في ورطة، ونحن اليوم أقوى من أي وقت مضى. سنتغلب على هذه الصعوبات ونتشارك أفراحنا. سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
الحرس الثوري الإيراني: العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على جرائمه
9 مارس, 20:33 GMT
وأضاف سلامي: "لقد أراد العدو عزل إيران وتفكيك اقتصادها حتى ينزل الناس إلى الشوارع ومواجهة النظام، لكن الناس استطاعوا أن يخيبوا ويجمدوا كل آمال العدو".
وتابع: "أغلقت كل الطرق في وجه العدو وانهزم في كل المجالات. لقد نشر العدو فيروس الإرهاب التكفيري في العالم الإسلامي لكنه فشل بسبب ردود الأفعال المثيرة للإعجاب من الشعوب الإسلامية، وخاصة الشعب الإيراني".
وكان الحرس الثوري الإيراني، حذر في وقت سابق، الأعداء من رد حاسم يبعث على الندم، وبمستوى أكبر وأقوى، حال تهديهم المصالح والثروات الإيرانية في البحر.
وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إن "جميع القوات العسكرية في إيران قد بلغت مستوى مناسبا من الجهوزية القتالية بفضل الله، وتنتظر صدور الأوامر لتنفيذها بفارغ الصبر"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
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