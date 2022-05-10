https://arabic.sputniknews.com/20220510/الحرس-الثوري-العدو-يسعى-للوقيعة-بين-الشعب-والنظام-في-إيران-1062075830.html
الحرس الثوري: العدو يسعى للوقيعة بين الشعب والنظام في إيران
الحرس الثوري: العدو يسعى للوقيعة بين الشعب والنظام في إيران
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن أعداء بلاده يعمدون على الدوام لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات ضد الحكومة الإيرانية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T19:53+0000
2022-05-10T19:53+0000
2022-05-10T19:53+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أعداء إيران يسعون لفرض العزلة على الشعب الإيراني، وتدمير اقتصاده والوقيعة بينه وبين شعبه الأبي.وجاءت كلمة اللواء حسين سلامي خلال كلمة له خلال مناورة "3 آلاف مجاهد فاطمي بالحرس الثوري" التي أقيمت، اليوم بالعاصمة الإيرانية، طهران، حيث وجّه القائد العام للحرس الثوري الإيراني خطابه إلى هؤلاء المناضلين.وأكد المسؤول بالحرس الثوري على أن "إيران اليوم أصبحت أكثر قوة واستقرارا من أي وقت مضى، وتحقيق النصر النهائي على الأعداء بات قريبا".وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "العدو سعى لفرض الاستسلام على الشعب الإيراني خلال الحرب المباشرة وحروب الإنابة التي شنها باستخدام التكفيريين على حساب العالم الإسلامي".ولفت اللواء حسين سلامي إلى أن "الحصار الاقتصادي والحظر القاسي فشل وقد استطاع شعبنا الشريف والمجاهد والأبي تفوّيت الفرصة على عدوه ويجتاز المراحل العسيرة ويزيح الأعداء من مسار البلاد".وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، قائلا: "نحن اليوم أمام صراع الحق ضد الباطل وسوف تستمر هذه المواجهة حتى زهوق الباطل وزواله نهائيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الحرس-الثوري-الإيراني-أعداؤنا-في-ورطة-وسنهزمهم-في-المستقبل-القريب-1062055398.html
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إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري: العدو يسعى للوقيعة بين الشعب والنظام في إيران
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن أعداء بلاده يعمدون على الدوام لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات ضد الحكومة الإيرانية.
وأفادت وكالة فارس
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أعداء إيران يسعون لفرض العزلة على الشعب الإيراني، وتدمير اقتصاده والوقيعة بينه وبين شعبه الأبي.
وجاءت كلمة اللواء حسين سلامي
خلال كلمة له خلال مناورة "3 آلاف مجاهد فاطمي بالحرس الثوري" التي أقيمت، اليوم بالعاصمة الإيرانية، طهران، حيث وجّه القائد العام للحرس الثوري الإيراني خطابه إلى هؤلاء المناضلين.
وقال اللواء حسين سلامي: أنتم السبب في تحقيق النصر الإلهي ونزول السكينة في قلوب المؤمنين.
وأكد المسؤول بالحرس الثوري على أن "إيران اليوم أصبحت أكثر قوة واستقرارا من أي وقت مضى، وتحقيق النصر النهائي على الأعداء بات قريبا".
وأشار قائد الحرس الثوري
إلى أن "العدو سعى لفرض الاستسلام على الشعب الإيراني خلال الحرب المباشرة وحروب الإنابة التي شنها باستخدام التكفيريين على حساب العالم الإسلامي".
ولفت اللواء حسين سلامي إلى أن "الحصار الاقتصادي والحظر القاسي فشل وقد استطاع شعبنا الشريف والمجاهد والأبي تفوّيت الفرصة على عدوه ويجتاز المراحل العسيرة ويزيح الأعداء من مسار البلاد".
وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، قائلا: "نحن اليوم أمام صراع الحق ضد الباطل وسوف تستمر هذه المواجهة حتى زهوق الباطل وزواله نهائيا".