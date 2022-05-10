الحكومة اليمنية تعلن تقديم اليابان منحة طارئة بـ10 ملايين دولار لمواجهة أزمة الغذاء
© Sputnik المكاتب الرئاسية في العاصمة اليمنية
© Sputnik
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، حصولها على منحة طارئة من اليابان بقيمة 10 ملايين دولار، عبر برنامج الأغذية العالمي، لمواجهة أزمة الغذاء.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحكومة اليابانية أعلنت في بيان، بأنه سيتم تنفيذ هذه المساعدة كجزء من جهود اليابان للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وكذلك لدعم اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه من خلال جهود الوساطة التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ودعت إلى الالتزام باتفاق الهدنة".
ونقلت "سبأ" عن بيان الحكومة اليابانية، القول إن "الوضع الإنساني في اليمن قد يزداد تدهوراً بسبب تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الوضع في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل هذه المساعدة إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص".
وأشارت إلى "التزام اليابان بتقديم المساعدات لليمن ومواصلة مساعيها بالتعاون مع الأمم المتحدة والبلدان المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ونقلت "سبأ" عن بيان الحكومة اليابانية، القول إن "الوضع الإنساني في اليمن قد يزداد تدهوراً بسبب تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الوضع في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل هذه المساعدة إلى ما يقرب من 2.5 مليون شخص".
وأشارت إلى "التزام اليابان بتقديم المساعدات لليمن ومواصلة مساعيها بالتعاون مع الأمم المتحدة والبلدان المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
3 نوفمبر 2021, 12:29 GMT