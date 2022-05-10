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الخارجية الإيرانية: علاقتنا بقطر لم تبلغ المستوى المطلوب
الخارجية الإيرانية: علاقتنا بقطر لم تبلغ المستوى المطلوب
قال علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الثلاثاء، إن وجود القوات العسكرية الأجنبية في الخليج يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T21:48+0000
2022-05-10T21:48+0000
العالم العربي
قطر
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات باقري كني جاءت خلال لقائه أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، مؤكدا أن تدخلات الأجانب وانتشار قواتهم العسكرية في منطقة الخليج، لا يعزز الأمن والاستقرار هناك.وأجرى علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع أحمد حسن الحمادي، شدد خلالها على أن التعامل مع دول الجوار يأتي ضمن سياسات إيران الاستراتيجية، وليس تكتيكا مؤقتا، مشددا على ضرورة بناء الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الأواصر الاقتصادية بين دول المنطقة، بهدف رفع مستوى التعامل والتقارب الإقليمي.وبشأن العلاقات الإيرانية القطرية، أوضح باقري كني أنها لم تبلغ المستوى المنشود بعد، حيث دعا المسؤول الإيراني إلى تسخير كافة الطاقات المشتركة للارتقاء بهذه الأواصر.ومن جانبه، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أن بلاده ترى في مشاوراتها السياسية والإقليمية مع إيران، تعزيزا للسلام والاستقرار الإقليميين.وفي ختام الاجتماع، وقع نائبا وزيري خارجية إيران وقطر على محضر الاجتماع الأول للجنة الاستشارية السياسية للبلدين.يأتي ذلك في وقت يعتزم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البدء هذا الأسبوع، بجولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي.ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن "أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/إيران-تؤكد-لقطر-أن-التدخل-الأجنبي-العسكري-في-الخليج-لا-يؤدي-لاستقرار-أو-أمن-المنطقة-1062061506.html
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العالم العربي, قطر, إيران

الخارجية الإيرانية: علاقتنا بقطر لم تبلغ المستوى المطلوب

21:48 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / -
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قال علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الثلاثاء، إن وجود القوات العسكرية الأجنبية في الخليج يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات باقري كني جاءت خلال لقائه أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، مؤكدا أن تدخلات الأجانب وانتشار قواتهم العسكرية في منطقة الخليج، لا يعزز الأمن والاستقرار هناك.
جنود أمريكيون يتحدثون مع مسؤول سعودي سابق في قاعدة الأمير سلطان الجوية - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الخليج لا يصنع استقرارا
13:34 GMT
وأجرى علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع أحمد حسن الحمادي، شدد خلالها على أن التعامل مع دول الجوار يأتي ضمن سياسات إيران الاستراتيجية، وليس تكتيكا مؤقتا، مشددا على ضرورة بناء الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز الأواصر الاقتصادية بين دول المنطقة، بهدف رفع مستوى التعامل والتقارب الإقليمي.
وبشأن العلاقات الإيرانية القطرية، أوضح باقري كني أنها لم تبلغ المستوى المنشود بعد، حيث دعا المسؤول الإيراني إلى تسخير كافة الطاقات المشتركة للارتقاء بهذه الأواصر.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أن بلاده ترى في مشاوراتها السياسية والإقليمية مع إيران، تعزيزا للسلام والاستقرار الإقليميين.
وفي ختام الاجتماع، وقع نائبا وزيري خارجية إيران وقطر على محضر الاجتماع الأول للجنة الاستشارية السياسية للبلدين.
يأتي ذلك في وقت يعتزم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البدء هذا الأسبوع، بجولة تشمل إيران وألمانيا وبريطانيا لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن "أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تناقش جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا".
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