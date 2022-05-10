https://arabic.sputniknews.com/20220510/الخام-الأمريكي-يغلق-دون-100-دولار-للبرميل-مع-تصاعد-المخاوف-من-الركود-1062079136.html
الخام الأمريكي يغلق دون 100 دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من الركود
الخام الأمريكي يغلق دون 100 دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من الركود
أغلقت أسعار خام النفط الأمريكي دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 100 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، مع تصاعد مخاوف الركود بين الأمريكيين وسط ارتفاع أسعار البنزين... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T21:38+0000
2022-05-10T21:38+0000
2022-05-10T21:38+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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نيويورك- سبوتنيك. اختتم خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، التداولات على انخفاض بمقدار 3.33 دولار، أو 3.2%، عند 99.76 دولار.سجل الخام أدنى مستوى للجلسة عند 98.91 دولار. ارتفع مؤشر الخام الأمريكي بنحو 8% في الأسبوعين الماضيين، ليخسر ما يقرب من 10% خلال اليومين الأولين من هذا الأسبوع.أغلق خام "برنت"، المعيار العالمي المتداول في لندن للنفط، على انخفاض 3.48 دولار، أو 3.3%، عند 102.46 دولار للبرميل، بعد لامس أدنى مستوى خلال اليوم عند 101.73 دولار.بعد ارتفاع بنسبة 6% في الأسبوعين الماضيين وسط تكهنات بشأن مباحثات أوروبا لحظر النفط الروسي، هبط "برنت" بنسبة 9% منذ أسبوع حتى الآن، وسط مخاوف متزايدة من وقوع الولايات المتحدة في ركود.جاء تراجع أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت جمعية السيارات الأمريكية عن متوسط سعر البنزين عبر المحطات الأمريكية عند مستوى قياسي بلغ 4.37 دولار للغالون.في غضون ذلك، يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون في يونيو/ حزيران، بعد فرض زيادات قدرها 25 و50 نقطة أساس في اجتماعي مارس/ آذار ومايو/ أيار على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/أمريكا-تحذر-من-تقلبات-سوق-النفط-بسبب-العقوبات-الغربية-على-روسيا-1062074766.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد
الخام الأمريكي يغلق دون 100 دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من الركود
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أغلقت أسعار خام النفط الأمريكي دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 100 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، مع تصاعد مخاوف الركود بين الأمريكيين وسط ارتفاع أسعار البنزين ورفع الفائدة الذي يخطط له الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم.
نيويورك- سبوتنيك
. اختتم خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، التداولات على انخفاض بمقدار 3.33 دولار، أو 3.2%، عند 99.76 دولار.
سجل الخام أدنى مستوى للجلسة عند 98.91 دولار. ارتفع مؤشر الخام الأمريكي بنحو 8% في الأسبوعين الماضيين، ليخسر ما يقرب من 10% خلال اليومين الأولين من هذا الأسبوع.
أغلق خام "برنت"، المعيار العالمي المتداول في لندن للنفط، على انخفاض 3.48 دولار، أو 3.3%، عند 102.46 دولار للبرميل، بعد لامس أدنى مستوى خلال اليوم عند 101.73 دولار.
بعد ارتفاع بنسبة 6% في الأسبوعين الماضيين وسط تكهنات بشأن مباحثات أوروبا لحظر النفط الروسي
، هبط "برنت" بنسبة 9% منذ أسبوع حتى الآن، وسط مخاوف متزايدة من وقوع الولايات المتحدة في ركود.
جاء تراجع أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت جمعية السيارات الأمريكية عن متوسط سعر البنزين عبر المحطات الأمريكية عند مستوى قياسي بلغ 4.37 دولار للغالون.
في غضون ذلك، يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون في يونيو/ حزيران، بعد فرض زيادات قدرها 25 و50 نقطة أساس في اجتماعي مارس/ آذار ومايو/ أيار على التوالي.