https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تعلن-قصف-407-نقاط-تابعة-للقوات-الأوكرانية-وتصفية-نحو-380-قوميا-متطرفا-1062050292.html
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوك الثلاثاء، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 قوميا متطرفا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:59+0000
2022-05-10T07:59+0000
2022-05-10T08:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3483f268d4dbdb0e493bfd2918fb86d9.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، أكملت تحرير على منطقة بوباسنايا من القوميين المتطرفين، واخترقت دفاعات العدو العميقة ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية".وفقا لكوناشينكوف، نتيجة للهجوم، تم تصفية ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا و13 مركبة مدرعة و12 مركبة عسكرية.كما تم إسقاط طائرة "سو -25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركوف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي، بحسب الوزارة.وأضاف كوناشينكوف: "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار الأوكرانية خلال الليل في مناطق موسبينو، يونوكومونارسك من جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوديسا. تم اعتراض صاروخ "توتشكا-يو" الأوكراني وصاروخ "سميرتش" فوق خارتسيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم إسقاط صاروخين آخرين من نظام "سميرش" لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقتي مالايا كاميشيفاخا وإزيوم في منطقة خاركوف".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-400-مسلح-من-القوميين-المتطرفين-الأوكرانيين-1062041513.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مروحيات-أوكرانية-في-منطقة-أوديسا-1062015885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027122_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e57db9b9142ae08147cefbf7861b25f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
07:59 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 10.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوك الثلاثاء، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 قوميا متطرفا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، أكملت تحرير على منطقة بوباسنايا من القوميين المتطرفين، واخترقت دفاعات العدو العميقة ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وفقا لكوناشينكوف، نتيجة للهجوم، تم تصفية ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا و13 مركبة مدرعة و12 مركبة عسكرية.
كما تم إسقاط طائرة "سو -25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركوف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي، بحسب الوزارة.
وأضاف كوناشينكوف: "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار الأوكرانية خلال الليل في مناطق موسبينو، يونوكومونارسك من جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوديسا. تم اعتراض صاروخ "توتشكا-يو" الأوكراني وصاروخ "سميرتش" فوق خارتسيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم إسقاط صاروخين آخرين من نظام "سميرش" لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقتي مالايا كاميشيفاخا وإزيوم في منطقة خاركوف".