عربي
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تعلن-قصف-407-نقاط-تابعة-للقوات-الأوكرانية-وتصفية-نحو-380-قوميا-متطرفا-1062050292.html
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوك الثلاثاء، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 قوميا متطرفا. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T07:59+0000
2022-05-10T08:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3483f268d4dbdb0e493bfd2918fb86d9.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، أكملت تحرير على منطقة بوباسنايا من القوميين المتطرفين، واخترقت دفاعات العدو العميقة ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية".وفقا لكوناشينكوف، نتيجة للهجوم، تم تصفية ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا و13 مركبة مدرعة و12 مركبة عسكرية.كما تم إسقاط طائرة "سو -25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركوف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي، بحسب الوزارة.وأضاف كوناشينكوف: "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار الأوكرانية خلال الليل في مناطق موسبينو، يونوكومونارسك من جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوديسا. تم اعتراض صاروخ "توتشكا-يو" الأوكراني وصاروخ "سميرتش" فوق خارتسيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم إسقاط صاروخين آخرين من نظام "سميرش" لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقتي مالايا كاميشيفاخا وإزيوم في منطقة خاركوف".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-400-مسلح-من-القوميين-المتطرفين-الأوكرانيين-1062041513.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مروحيات-أوكرانية-في-منطقة-أوديسا-1062015885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027122_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e57db9b9142ae08147cefbf7861b25f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية تعلن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية نحو 380 قوميا متطرفا

07:59 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 10.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "قاتلوا من أجل الوطن الأم"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوك الثلاثاء، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 قوميا متطرفا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، أكملت تحرير على منطقة بوباسنايا من القوميين المتطرفين، واخترقت دفاعات العدو العميقة ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وفقا لكوناشينكوف، نتيجة للهجوم، تم تصفية ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا و13 مركبة مدرعة و12 مركبة عسكرية.
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 400 مسلح من القوميين المتطرفين الأوكرانيين
أمس, 19:01 GMT
كما تم إسقاط طائرة "سو -25" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركوف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي، بحسب الوزارة.
وأضاف كوناشينكوف: "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار الأوكرانية خلال الليل في مناطق موسبينو، يونوكومونارسك من جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوديسا. تم اعتراض صاروخ "توتشكا-يو" الأوكراني وصاروخ "سميرتش" فوق خارتسيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم إسقاط صاروخين آخرين من نظام "سميرش" لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقتي مالايا كاميشيفاخا وإزيوم في منطقة خاركوف".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا
أمس, 09:47 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала