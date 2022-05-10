https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لأوكرانيا-بعد-محاولتها-احتلال-جزيرة-زميني-1062069550.html
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف أثناء محاولة الجيش الأوكراني على مدى ثلاثة أيام احتلال جزيرة زميني، حيث أحبط الجيش... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:42+0000
2022-05-10T16:42+0000
2022-05-10T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، خسر نظام كييف 30 طائرة عسكرية دون طيار فقط في منطقة زميني (جزيرة الثعبان)، من أصل 9 من نوع (بيراقدار تي بي 2)".وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه أثناء محاولات الاستيلاء على جزيرة زميني، خسرت القوات الأوكرانية 14 طائرة وطائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى 30 طائرة مسيرة و50 مسلحا.وأوضح كوناشينكوف أن نظام كييف فقد 3 قاذفات من طراز "سو 24" ومقاتلة من طراز "سو 27" في منطقة زميني.تم تدمير 10 مروحيات تابعة لسلاح الجو الأوكراني، من بينها، تم إسقاط ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مي 8" على متنها قوات إنزال، وطائرة هليكوبتر دعم من طراز "مي 24" في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ست طائرات هليكوبتر أخرى من طراز "مي 8" و"مي 24" على الأرض بالقرب من أرتسيز بمنطقة أوديسا.ونوه المتحدث إلى أن طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار من نوع "بيرقدار تي بي 2" قد دمرت بعد ظهر الثلاثاء في منطقة زميني عن طريق الدفاعات الجوية الروسية.وأضاف المتحدث أن جميع هذه الطائرات بدون طيار كانت متورطة في "حملة البروباغندا" الفاشلة لنظام كييف للاستيلاء على جزيرة زميني عشية يوم النصر.وتابع المتحدث: "الآن، ونتيجة لفشل عملية كييف، لا تزال 27 جثة لمسلحي القوات الخاصة الأوكرانية والقوميين المتطرفين في زميني". كما تم تدمير ثلاثة زوارق هجومية أوكرانية مصفحة من طراز "Centaur" مع قوات مهاجمة برمائية على متنها في البحر.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
16:42 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 17:29 GMT 10.05.2022) تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف أثناء محاولة الجيش الأوكراني على مدى ثلاثة أيام احتلال جزيرة زميني، حيث أحبط الجيش الروسي جميع المحاولات ودمر قوات العدو المهاجمة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية
، خسر نظام كييف 30 طائرة عسكرية دون طيار فقط في منطقة زميني (جزيرة الثعبان)، من أصل 9 من نوع (بيراقدار تي بي 2)".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه أثناء محاولات الاستيلاء على جزيرة زميني، خسرت القوات الأوكرانية 14 طائرة وطائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى 30 طائرة مسيرة و50 مسلحا.
"انتهت هذه المغامرة بكارثة بالنسبة لأوكرانيا. أدت حملة (البروباغندا) الطائشة التي قام بها نظام كييف للاستيلاء على جزيرة زميني عشية يوم النصر إلى مقتل أكثر من 15من المسلحين والأفراد العسكريين الأوكرانيين من وحدات النخبة في القوات المسلحة لأوكرانيا، وخسارة أربع طائرات و10طائرات هليكوبتر وثلاثة زوارق و30 طائرة بدون طيار".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وأوضح كوناشينكوف أن نظام كييف فقد 3 قاذفات من طراز "سو 24" ومقاتلة من طراز "سو 27" في منطقة زميني.
تم تدمير 10 مروحيات تابعة لسلاح الجو الأوكراني، من بينها، تم إسقاط ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مي 8" على متنها قوات إنزال، وطائرة هليكوبتر دعم من طراز "مي 24" في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ست طائرات هليكوبتر أخرى من طراز "مي 8" و"مي 24" على الأرض بالقرب من أرتسيز بمنطقة أوديسا.
ونوه المتحدث إلى أن طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار من نوع "بيرقدار تي بي 2" قد دمرت بعد ظهر الثلاثاء في منطقة زميني عن طريق الدفاعات الجوية الروسية.
"وهكذا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، خسر نظام كييف 30 طائرة عسكرية بدون طيار فقط في هذه المنطقة، اسمحوا لي أن أذكركم أن تسع منها هي طائرات "بيرقدار تي بي 2".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وأضاف المتحدث أن جميع هذه الطائرات بدون طيار كانت متورطة في "حملة البروباغندا" الفاشلة لنظام كييف للاستيلاء على جزيرة زميني عشية يوم النصر.
بالإضافة إلى ذلك، بين الجنرال، أن الجنود الروس عثروا اليوم الثلاثاء على ثلاث جثث أخرى لمخربين أوكرانيين قذف بها البحر على الشاطئ.
وتابع المتحدث: "الآن، ونتيجة لفشل عملية كييف، لا تزال 27 جثة لمسلحي القوات الخاصة الأوكرانية والقوميين المتطرفين في زميني". كما تم تدمير ثلاثة زوارق هجومية أوكرانية
مصفحة من طراز "Centaur" مع قوات مهاجمة برمائية على متنها في البحر.