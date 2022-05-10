https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لأوكرانيا-بعد-محاولتها-احتلال-جزيرة-زميني-1062069550.html

الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني

الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف أثناء محاولة الجيش الأوكراني على مدى ثلاثة أيام احتلال جزيرة زميني، حيث أحبط الجيش... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T16:42+0000

2022-05-10T16:42+0000

2022-05-10T17:29+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، خسر نظام كييف 30 طائرة عسكرية دون طيار فقط في منطقة زميني (جزيرة الثعبان)، من أصل 9 من نوع (بيراقدار تي بي 2)".وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه أثناء محاولات الاستيلاء على جزيرة زميني، خسرت القوات الأوكرانية 14 طائرة وطائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى 30 طائرة مسيرة و50 مسلحا.وأوضح كوناشينكوف أن نظام كييف فقد 3 قاذفات من طراز "سو 24" ومقاتلة من طراز "سو 27" في منطقة زميني.تم تدمير 10 مروحيات تابعة لسلاح الجو الأوكراني، من بينها، تم إسقاط ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مي 8" على متنها قوات إنزال، وطائرة هليكوبتر دعم من طراز "مي 24" في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ست طائرات هليكوبتر أخرى من طراز "مي 8" و"مي 24" على الأرض بالقرب من أرتسيز بمنطقة أوديسا.ونوه المتحدث إلى أن طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار من نوع "بيرقدار تي بي 2" قد دمرت بعد ظهر الثلاثاء في منطقة زميني عن طريق الدفاعات الجوية الروسية.وأضاف المتحدث أن جميع هذه الطائرات بدون طيار كانت متورطة في "حملة البروباغندا" الفاشلة لنظام كييف للاستيلاء على جزيرة زميني عشية يوم النصر.وتابع المتحدث: "الآن، ونتيجة لفشل عملية كييف، لا تزال 27 جثة لمسلحي القوات الخاصة الأوكرانية والقوميين المتطرفين في زميني". كما تم تدمير ثلاثة زوارق هجومية أوكرانية مصفحة من طراز "Centaur" مع قوات مهاجمة برمائية على متنها في البحر.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062047213.html

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